KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (March 27, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Agritech Ltd. 5,213,500 7.12 Total/Weighted Avg. Rate 5,213,500 7.12 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 1,200,000 18.31 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 18.31 D.J.M. Sec. BankIslami Pakistan 1,500 9.65 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 9.65 Sherman Sec Engro Fertilizers 1,108 81.60 Total/Weighted Avg. Rate 1,108 81.60 JS Global Cap. Fauji Cement 1,000,000 11.40 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 11.40 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 9,000,000 9.15 Total/Weighted Avg. Rate 9,000,000 9.15 Pearl Sec Shell Pakistan 94,000 92.00 Total/Weighted Avg. Rate 94,000 92.00 D.J.M. Sec. Systems Ltd. 498 461.00 Total/Weighted Avg. Rate 498 461.00 Fawad Yusuf Sec Telecard Ltd. 500 6.95 Total/Weighted Avg. Rate 500 6.95 HH Misbah Sec TPL Properties Ltd 1,000 14.45 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 14.45 =========================================================================================== Total Turnover 16,512,106 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023