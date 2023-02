Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (February 27, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= BBerth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Margarita Disc.Mogas Trans Maritime 24-02-2023 (Pvt) Ltd OP-2 M.T.Quetta Disc Pakistan National Crude Oil Ship Corpt 25-02-2023 Op-3 Cs Zhe Disc. Alpine Marine Services Jiang Mogas (Pvt) Ltd 26-02-2023 B-7/B-6 Ever Utile Disc. Load Green Pak Shipping Container Pvt Ltd 26-02-2023 B-9/B-8 Jolly Disc Eastern Sea Transport Palladio Load (Pvt) Ltd 26-02-2023 Container B-13/B-14 Hongbo 6 Disc Legend Shipping & General Logistics Pvt 21-02-2023 Cargo B-16/B-17 Maroudio Disc Ocean Services 07-02-2023 Canola (Pvt) Ltd Nmb-1 Maliki Load Rice Al Faizan 10-02-2023 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-25 Juist Load Project Shippin 26-02-2023 Containers B-27/B-26 Cosco Disc Load Cosco Shipping Line Hamburg Container Pak Pvt Ltd 26-02-2023 B-28/B-29 Olympia Disc Load Cosco Shipping Line Container Pak Pvt Ltd 26-02-2023 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-4/Sapt-3 NYK Vesta Disc Load Ocean Network Express Container Pakistan 26-02-2023 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Jolly Palladio 27-02-2023 Disc. Load Eastern Sea Container Transport (Pvt) Ltd Margarita 27-02-2023 Disc.Mogas Trans Maritime (Pvt) Ltd NYK Vesta 27-02-2023 Disc. Load Ocean Network Container Express Pakistan Olympia. 27-02-2023 Disc. Load Cosco Shipping Container Line Pak Pvt Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Sunrise. 27-02-2023 D/10000 Jet Oil Trans Maritime (Pvt) Ltd Owl 5 27-02-2023 D/2500 Chemical Alpine Marine Services (Pvt) Ltd Tss Shams 27-02-2023 D/L Container Eastwind Shipping Company Ltd GFS Giselle 27-02-2023 D/L Container Eastwind Shipping Company Ltd Ningbo 27-02-2023 D/L Container Hapag-Lloyd Express Pakistan (Pvt) Ltd Vancouver 28-02-2023 D/L Container Oocl Pakistan (Pvt) Ltd MSC Elaine 28-02-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan (Pvt) Ltd Tabea. 28-02-2023 D/L Container A.P.L. Agencies (Pvt) Ltd X-Press 28-02-2023 D/L Container X-Press Feeders Anglesy Shipping Agency ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= X-Press Bardsey 27-02-2023 Container Ship - M.T.Mardan 27-02-2023 Tanker - Yu Peng 27-02-2023 General Cargo - Maersk Bristol 27-02-2023 Tanker - Cma Cgm Gemini 27-02-2023 Container Ship - Gfs Pride 27-02-2023 Container Ship - Northern Discovery 27-02-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 New Fairy Rice Ocean Feb. 25. 2023 Services MW-2 Ithomi Cement Legend Feb. 23, 2023 Shipping ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Alexis Wheat Bulk Feb. 24, 2023 Shipping ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL LNGC LNG GSA Feb. 25. 2023 Milaha Qatar ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC KANHA LPG Mix Merchant Feb. 25. 2023 Marine ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Nordic Josephine MOGAS Trans Trade Feb. 27, 2023 T RIGEL Palm Oil Alpine Feb. 27, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= LNGC Milaha Qatar LNG GSA Feb. 27, 2023 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= SUNRISE Gas Oil Transmarine Feb. 27, 2023 MSC Alizee II Containers MSC Pak - LNGC Al Wajbah LNG GSA - Sochrina Mogas Alpine Waiting for barth Coral Actinia Chemicals Alpine - Mega I Palm oil Alpine - Atlantica Bay Gas Oil GSA - Scirocco Mo Gas Alpine - Hua Wei 8 Palm Oil Alpine - =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023