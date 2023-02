Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= EFU Life Assurance Limited 21-Feb-23 11:00 Clover Pakistan Limited 21-Feb-23 12:00 Emco Industries Limited 21-Feb-23 11:30 Agriauto Industries Limited 21-Feb-23 10:30 Maple Leaf Cement Factory Limited 21-Feb-23 15:30 Silkbank Limited 21-Feb-23 15:00 NBP-FUNDS 21-Feb-23 15:00 Gatron (Industries) Limited 21-Feb-23 16:00 Summit Bank Limited 21-Feb-23 10:30 Khyber Textile Mills Limited 21-Feb-23 11:00 Nishat Chunian Power Limited 21-Feb-23 11:00 Gatron (Industries) Limited 21-Feb-23 16:00 Khyber Textile Mills Limited 21-Feb-23 11:00 Otsuka Pakistan Limited 22-Feb-23 10:30 Orient Rental Mod 22-Feb-23 11:00 United Bank Limited 22-Feb-23 10:00 Unity Foods Limited 22-Feb-23 16:00 Abbott Laboratories (Pakistan) Limited 22-Feb-23 11:00 Soneri Bank Limited 22-Feb-23 10:00 Kohinoor Mills Limited 22-Feb-23 12:30 Kot Addu Power Company Limited 22-Feb-23 10:30 B.F. Modaraba 22-Feb-23 12:00 Biafo Industries Limited 22-Feb-23 12:30 Ruby Textile Mills Limited 22-Feb-23 13:00 Khalid Siraj Textile Mills Limited 22-Feb-23 10:30 JS Global Capital Limited 22-Feb-23 9:30 First Habib Modaraba 22-Feb-23 11:00 Shield Corporation Limited 22-Feb-23 12:00 Habib Metro Modaraba 22-Feb-23 12:30 Berger Paints Pakistan Limited 22-Feb-23 10:00 D.G. Khan Cement Company Limited 22-Feb-23 11:30 Bestway Cement Limited 22-Feb-23 15:00 J.K. Spinning Mills Limited 22-Feb-23 11:00 First Fidelity Leasing Modaraba 22-Feb-23 12:30 Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd 22-Feb-23 12:00 Shadab Textile Mills Limited 22-Feb-23 11:30 Kohinoor Textile Mills Limited 22-Feb-23 15:30 Trust Modaraba 22-Feb-23 11:30 Gillette Pakistan Limited 22-Feb-23 11:30 Trust Securities & Brokerage Limited 22-Feb-23 14:30 Agritech Limited 22-Feb-23 10:30 Oil & Gas Development Company Limited 22-Feb-23 11:30 Towellers Limited 23-Feb-23 12:00 Bilal Fibres Limited 23-Feb-23 10:00 Rupali Polyester Limited 23-Feb-23 11:30 Ghandhara Tyre & Rubber Co. Ltd 23-Feb-23 10:30 Dynea Pakistan Limited 23-Feb-23 10:30 Jubilee Life Insurance Company Limited 23-Feb-23 10:00 MetaTech Health Limited 23-Feb-23 9:30 Olympia Mills Limited 23-Feb-23 11:00 Nimir Resins Industrial Chemicals Limited 23-Feb-23 15:30 ZIL Limited 23-Feb-23 11:00 Pak Datacom Limited 23-Feb-23 14:30 Fateh Sports Wear Limited 23-Feb-23 9:00 Fateh Industries Limited 23-Feb-23 9:30 Matco Foods Limited 23-Feb-23 9:30 Nagina Cotton Mills Limited 23-Feb-23 12:30 Ellcot Spinning Mills Limited 23-Feb-23 12:00 Prosperity Weaving Mills Limited 23-Feb-23 13:00 Khyber Tobacco Company Limited 23-Feb-23 12:00 Tariq Glass Industries Limited 23-Feb-23 11:00 GOC (Pak) Limited 23-Feb-23 11:30 Hamid Textile Mills Limited 23-Feb-23 11:00 Cnergyico PK Limited 23-Feb-23 11:30 Sardar Chemical Industries Limited 23-Feb-23 17:00 United Brands Limited 23-Feb-23 12:00 Mubarak Textile Mills Limited 23-Feb-23 10:00 Thal Limited 23-Feb-23 15:30 Shaffi Chemical Industries Limited 23-Feb-23 12:00 Diamond Industries Limited 23-Feb-23 14:00 Highnoon Laboratories Limited 23-Feb-23 8:30 Sitara Chemical Industries Limited 23-Feb-23 15:00 Pioneer Cement Limited 23-Feb-23 11:30 Sapphire Fibres Limited 23-Feb-23 15:00 Sapphire Textile Mills Limited 23-Feb-23 12:30 First National Bank Modaraba 23-Feb-23 17:00 First Imrooz Modaraba 23-Feb-23 10:30 Burshane LPG (Pakistan) Limited 23-Feb-23 11:30 Pakistan National Shipping Corporation 23-Feb-23 11:30 Grays Leasing Limited 23-Feb-23 10:30 Faysal Bank Limited 23-Feb-23 10:00 Unilever Pakistan Foods Limited 24-Feb-23 14:30 Ghani Glass Limited 24-Feb-23 11:00 Ghani Value Glass Limited 24-Feb-23 12:00 First Capital Mutual Fund 24-Feb-23 16:00 Idrees Textile Mills Limited 24-Feb-23 11:30 IBL HealthCare Limited 24-Feb-23 12:00 Sitara Energy Limited 24-Feb-23 16:30 Balochistan Glass Limited 24-Feb-23 17:00 Pakistan Synthetics Limited 24-Feb-23 17:00 Popular Islamic Modaraba 24-Feb-23 15:00 AKD Hospitality Limited 24-Feb-23 11:30 Calcorp Limited 24-Feb-23 15:00 Murree Brewery Company Limited 24-Feb-23 9:30 Elahi Cotton Mills Limited 24-Feb-23 10:45 OLP Financial Services Pak Ltd 24-Feb-23 11:00 Shahzad Textile Mills Limited 24-Feb-23 11:00 Good Luck Industries Ltd. 24-Feb-23 14:00 Bhanero Textile Mills Limited 24-Feb-23 10:00 Blessed Textiles Limited 24-Feb-23 11:00 Faisal Spinning Mills Limited 24-Feb-23 12:00 JS Investments Limited 24-Feb-23 15:00 JS Investments Limited Funds 24-Feb-23 15:00 Habib Bank Limited 24-Feb-23 10:00 Haji Mohammad Ismail Mills Limited 24-Feb-23 14:30 Hafiz Limited 24-Feb-23 11:30 Landmark Spinning Industries Limited 24-Feb-23 16:00 Amreli Steels Limited 24-Feb-23 11:00 Ghandhara Industries Limited 24-Feb-23 11:30 Hi-Tech Lubricants Limited 24-Feb-23 16:00 Habib Metropolitan Bank Limited 24-Feb-23 15:00 D ewan Textile Mills L imited 24-Feb-23 16:30 AEL Textiles Limited 24-Feb-23 12:15 D ewan Mushtaq Textile Mills L imited 24-Feb-23 18:30 TPL Insurance Limited 24-Feb-23 11:00 Dewan Farooque Spinning Mills Limited 24-Feb-23 19:30 AGP Limited 24-Feb-23 14:30 United Distributors Pakistan Limited 24-Feb-23 15:30 TPL Properties Limited 24-Feb-23 16:00 Pakistan Hotels Developers Limited 24-Feb-23 14:30 Aisha Steel Mills Limited 24-Feb-23 15:30 Ghandhara Nissan Limited 24-Feb-23 10:30 Shezan International Limited 24-Feb-23 12:00 Nimir Industrial Chemicals Limited 24-Feb-23 11:30 D ewan K halid Textile Mills Limited 24-Feb-23 17:30 First Elite Capital Modaraba 24-Feb-23 14:30 Al-Abid Silk Mills Limited 24-Feb-23 12:00 International Knitwear Limited 24-Feb-23 14:30 Pakgen Power Limited 24-Feb-23 10:30 Lalpir Power Limited 24-Feb-23 11:45 AKD Investment Management Ltd (Open-end) 24-Feb-23 15:00 Air Link Communication Limited 24-Feb-23 15:45 Arpak International Investments Ltd. 24-Feb-23 10:30 Atlas Asset Management 24-Feb-23 11:30 First Capital Equities Limited 24-Feb-23 10:15 Al-Khair Gadoon Limited 24-Feb-23 14:30 First Paramount Modaraba 24-Feb-23 15:15 Pakistan Services Limited 24-Feb-23 14:30 Media Times Limited 24-Feb-23 11:00 Pace (Pakistan) Limited 24-Feb-23 11:45 First Capital Securities Corporation 24-Feb-23 12:30 Pakistan PVC Limited 24-Feb-23 9:30 Buxly Paints Limited 24-Feb-23 11:00 Allawasaya Textile and Fishing Mills Limite 25-Feb-23 11:00 Gul Ahmed Textile Mills Limited 25-Feb-23 15:00 Shifa International Hospitals Limited 25-Feb-23 16:00 Dewan Cement Limited 25-Feb-23 11:00 Dewan Automotive Engineering Limited 25-Feb-23 12:00 First Credit and Investment Bank Limited 25-Feb-23 12:30 Dewan Farooque Motors Limited 25-Feb-23 15:00 Reliance Cotton Spinning Mills Limited 25-Feb-23 12:30 TPL Trakker Limited 25-Feb-23 11:00 AHMAD HASSAN TEXTILE MILLS LTD. 25-Feb-23 11:00 Dewan Salman Fibre Limited 25-Feb-23 14:00 National Refinery Limited 27-Feb-23 11:00 The Crescent Textile Mills Limited 27-Feb-23 10:30 Pakistan Petroleum Limited 27-Feb-23 10:00 Modaraba Al-Mali 27-Feb-23 11:00 Ghazi Fabrics International Limited 27-Feb-23 11:00 786 Investments Limited 27-Feb-23 10:30 Feroze1888 Mills Limited 27-Feb-23 17:00 Gammon Pakistan Limited 27-Feb-23 14:00 Attock Petroleum Limited 27-Feb-23 12:00 First UDL Modaraba 27-Feb-23 11:00 Agha Steel Industries Limited 27-Feb-23 11:30 Leiner Pak Gelatine Limited 27-Feb-23 9:30 Leather Up Limited 27-Feb-23 15:00 Attock Refinery Limited 27-Feb-23 14:00 The Hub Power Company Limited 27-Feb-23 10:00 Attock Cement Pakistan Limited 27-Feb-23 16:00 Nestle Pakistan Limited 27-Feb-23 10:30 Shabbir Tiles & Ceramics Limited 27-Feb-23 16:00 National Foods Limited 27-Feb-23 12:00 Dadex Eternit Limited 27-Feb-23 16:30 First IBL Modaraba 27-Feb-23 11:00 Punjab Oil Mills Limited 27-Feb-23 11:30 Ali Asghar Textile Mills Limited 27-Feb-23 14:00 Pakistan Oilfields Limited 27-Feb-23 15:00 Bannu Woollen Mills Limited 28-Feb-23 11:30 Yousaf Weaving Mills Limited 28-Feb-23 14:00 Chakwal Spinning Mills Limited 28-Feb-23 14:30 Beco Steel Limited 28-Feb-23 14:30 S.G. Power Limited 28-Feb-23 10:30 Security Leasing Corporation Limited 28-Feb-23 11:00 Globe Textile Mills Limited 28-Feb-23 9:00 S G ALLIED BUSINESSES LIMITED 28-Feb-23 10:00 =========================================================

