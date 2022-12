KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (December 27, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Shaffi Securities Arif Habib Limited 500 37.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 37.00 M. M. M. A. Khanani Cnergyico PK Ltd. 40,000,000 3.90 Total/Weighted Avg. Rate 40,000,000 3.90 Equity Master Sec. Engro Polymer & Chem 1,000 43.62 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 43.62 JS Global Cap. Ghani Global Holding 2,500 11.85 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 11.85 Topline Sec. Glaxo Smith Kline 52,500 123.00 Total/Weighted Avg. Rate 52,500 123.00 Chase Securities Hum Network Limited 28,500 5.98 Total/Weighted Avg. Rate 28,500 5.98 Best Sec. Image Pakistan Ltd. 4,600 7.50 Total/Weighted Avg. Rate 4,600 7.50 Alfalah Sec. Mehmood Textile 120,000 825.00 Total/Weighted Avg. Rate 120,000 825.00 Sherman Sec Nishat Mills 550,000 82.01 Total/Weighted Avg. Rate 550,000 82.01 Arif Habib Ltd. Oil & Gas Dev. 1,300,000 73.19 MRA Sec. 1,500 75.00 Chase Securities 899,000 95.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,200,500 82.10 EFG Hermes P. S. O 225,100 188.50 Total/Weighted Avg. Rate 225,100 188.50 Equity Master Sec. Pak Elektron 500 12.32 Total/Weighted Avg. Rate 500 12.32 EFG Hermes Pak Suzuki 30,000 185.00 MRA Sec. 500 138.25 Total/Weighted Avg. Rate 30,500 184.23 M. M. M. A. Khanani Pakistan Stock Exch 752,000 8.30 Total/Weighted Avg. Rate 752,000 8.30 Y.H. Sec. Shell Pakistan 10,000 104.78 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 104.78 M. M. M. A. Khanani Sui Northern Gas 131,800 36.60 Total/Weighted Avg. Rate 131,800 36.60 M. M. M. A. Khanani TPLTrackker Limited. 4,000,000 9.85 Total/Weighted Avg. Rate 4,000,000 9.85 Fairway Securities Unity Foods Limited 100,000 14.20 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 14.20 AKD Sec. Worldcall Telecom 1,500,000 1.18 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 1.18 =========================================================================================== Total Turnover 49,710,000 ===========================================================================================

