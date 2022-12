KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (December 26, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Axis Global Hum Network Limited 40,000 5.95 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 5.95 Sherman Sec MCB Bank Ltd. 150,000 166.01 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 166.01 Sherman Sec Nishat Mills 550,000 82.00 Total/Weighted Avg. Rate 550,000 82.00 Chase Securities Oil & Gas Dev. 899,000 95.00 Total/Weighted Avg. Rate 899,000 95.00 EFG Hermes P. S. O 225,100 188.50 Total/Weighted Avg. Rate 225,100 188.50 K & I Global Pak Elektron 100,000 12.50 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 12.50 EFG Hermes Pak Suzuki 30,000 185.00 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 185.00 MRA Sec. Pakistan Stock Exch 2,000,000 8.30 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 8.30 MRA Sec. Sui Southern Gas 2,000,000 9.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 9.00 Alfalah Sec. TRG Pakistan Ltd. 1,044,000 115.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,044,000 115.00 Friendly Sec Unity Foods Limited 350 15.70 Total/Weighted Avg. Rate 350 15.70 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 5,000,000 1.23 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.23 =========================================================================================== Total Turnover 12,038,450 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022