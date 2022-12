KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (December 22, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Adamjee Insurance 656,500 28.51 Total/Weighted Avg. Rate 656,500 28.51 Shaffi Securities Agha Steel Ind 6,000 11.50 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 11.50 Arif Habib Ltd. Arif Habib Limited 6,478,050 36.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,478,050 36.00 Best Sec. First National Equit 78,000 3.96 Total/Weighted Avg. Rate 78,000 3.96 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 5,434,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,434,000 10.00 Sherman Sec. Hub Power 31 60.60 Total/Weighted Avg. Rate 31 60.60 Fortune Sec. Hum Network Limited 700,000 5.64 Total/Weighted Avg. Rate 700,000 5.64 EFG Hermes MCB Bank Ltd. 40,000 125.00 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 125.00 Alfalah Sec. National Bank Pak. 1,633,500 25.45 Total/Weighted Avg. Rate 1,633,500 25.45 EFG Hermes Oil & Gas Dev 100,000 77.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 77.00 Arif Habib Ltd. P. S. O. 5,949,521 150.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,949,521 150.00 MRA Sec. Pak Refinery 10,000 12.60 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 12.60 AKD Sec. Pakistan Alum. Bev. 112,500 37.60 Total/Weighted Avg. Rate 112,500 37.60 Surmawala Sec. Pakistan Petroleum 2,000 51.80 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 51.80 Alfalah Sec Shakarganj Ltd. 6,500,000 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,500,000 40.00 =========================================================================================== Total Turnover 27,700,102 ===========================================================================================

