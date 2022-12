Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (December 14, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Chemroad Disc Base Alpine Marine Queen Oil Services 13-12-2022 (Pvt) Ltd OP-3 M.T Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Ship Corpt 12-12-2022 B-6/B-7 Ts Disc Load Sharaf Shipping Kelang Container Agency 13-12-2022 Pvt Ltd B-9/B-8 Tss Disc. Load Eastwind Shipping Shams Container Company 14-12-2022 Nmb-1 Al Sabri Load Latif Trading 11-11-2022 Rice Company Nmb-1 Maliki Load Al Faizan 16-11-2022 Rice International Nmb-2 Khalili Load Al Faizan 07-12-2022 Rice International Nmb-2 Makran Disc Used N.S. Shipping 04-12-2022 Crane Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Oocl Disc Load Oocl Pakistan 13-12-2022 Australia Container Pvt Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Seamax Disc Load Cosco Shipping Line Westport Container Pak Pvt Ltd 14-12-2022 Sapt-2/Sapt-3 Kmtc Disc Load United Marine Agencies Mundra Container (Pvt) Ltd 13-12-2022 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T.Lahore 15-12-2022 D/74000 Crude Pakistan National Oil Ship.Corpt Sea Harvest 15-12-2022 D/10000 Alpine Marine Chemical Services (Pvt) Ltd Stolt Lerk 15-12-2022 L/4500 Ethanol Asia Marine (Pvt) Ltd Rdo 14-12-2022 D/L Container Rahmat Shipping Endeavour Service (Pvt) Ltd. Goofy 15-12-2022 D/L Container - X-Press 15-12-2022 D/L Container X-Press Feeders Bardsey Shipping Agency Safeen 15-12-2022 D/L Container Diamond Shipping Prism Services (Pvt)Ltd Hyundai 15-12-2022 D/L Container United Marine Busan Agencies Pvt Ltd Athina 15-12-2022 D/64407 Canola Ocean Services Carras (Pvt) Ltd Eastern 15-12-2022 D/52452 General Legend Shipping Gardenia Cargo &Logistics Pvt ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cma Cgm Tosca 14-12-2022 Container Ship - Al Salam II 14-12-2022 Tanker - Cape Fulmar 14-12-2022 Container Ship - Eva Gold 14-12-2022 Tanker - Stephanie C 14-12-2022 Container Ship - ============================================================================= Port Qasim Intelligence ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Evnia Rice Asia Dec. 10, 2022 Marine ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Poavosa Coal G.A.C Dec. 09, 2022 Wisdom III PIBT Osprey Coal Dec. 13, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT AMI Palm Alpine Dec. 13, 2022 Oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Dec. 13, 2022 Sansota Pak ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Dec. 13, 2022 Letizia Pak ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sereno Gas Alpine Dec. 13, 2022 oil ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL MilhaRass LNG Dec. 13, 2022 Laffan ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC FSM LPG Ocean World Dec. 12, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Sea Fortune Chemicals Alpine Dec. 13, 2022 FSM LPG Ocean World -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Sansota Containers Maersk Pak Dec. 13-2022 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Nord Vancouver Rice East Wind Dec. 14, 2022 EM Astoria Containers G.A.C -do- CMA CGM Ivanhoe Containers MSC Pak December-2022 Chemroad Sirius Palm Oil Alpine Saehan Intrasia Palm Oil Alpine World Progress Gas oil Alpine - Al-Batross Trader Palm Oil Alpine - Star Pier Soya bean East Wind - Chrysanthi s Soya bean East Wind - Athina Canola Ocean - Carras seeds Services Ifestos Canola seeds Alpine Chola Rape Ocean - Treasure seeds Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= X-Press Bardsey Containers Maersk Pak Dec. 14, 2022 =============================================================================

