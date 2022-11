KARACHI: Electronic/credit of dividend warrants/bonus/right share certificates.

================================================================================ Company Year Ended/Ending Dividend/Bonus/ Dispatched / Ending Right Credit On ================================================================================ Reliance Cotton 30.06.2022 75% Final 07.11.2022 Spinning Mills Cash Dividend Limited TPL Insurance 31.12.2022 35% Interim 07.11.2022 Limited Bonus Shares Allawasaya Textile 30.06.2022 72.5% Final 07.11.2022 and Finishing Cash Dividend Mills Limited Gharibwal Cement Ltd 30.06.2022 10% Final 07.11.2022 Cash Dividend Sana Industries Ltd 30.06.2022 10% Final 07.11.2022 Cash Dividend The Crescent Textile 30.06.2022 10% Final 08.11.2022 Mills Limited Cash Dividend Millat Tractors Ltd 30.06.2022 200% Final 08.11.2022 Cash Dividend Pakistan Petroleum 30.06.2022 5% Final 08.11.2022 Company Limited Cash Dividend Pakistan Hotels 30.06.2022 15% Final 08.11.2022 Developers Limited Cash Dividend OLP Financial 30.06.2022 20% Final 07.11.2022 Services Pakistan Ltd Cash Dividend D.G. Khan Cement 30.06.2022 10% Final 08.11.2022 Company Limited Cash Dividend Crescent Cotton 30.06.2022 7.5% Final 08.11.2022 Mills Limited Cash Dividend ================================================================================

