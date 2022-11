KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (November 03, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 648,021 24.50 Total/Weighted Avg. Rate 648,021 24.50 Alfalah Sec. Fauji Fertilizer 150,000 103.30 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 103.30 D.J.M. Sec. Faysal Bank 2,300,000 30.93 M. M. M. A. Khanani 5,000 30.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,305,000 30.93 Zafar Sec. Hascol Petroleum 2,700,000 7.03 MRA Sec. 25,000 8.27 Total/Weighted Avg. Rate 2,725,000 7.04 MRA Sec. Lotte Chemical Ltd 12,350 29.16 Total/Weighted Avg. Rate 12,350 29.16 Ismail Iqbal Sec Maple Leaf Cement 10,000 28.30 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 28.30 Adam Usman Sec Telecard Ltd. 12,000 9.65 Total/Weighted Avg. Rate 12,000 9.65 Optimus Capital United Bank Limited 600,000 107.89 Total/Weighted Avg. Rate 600,000 107.89 =========================================================================================== Total Turnover 6,462,371 ===========================================================================================

