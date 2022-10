KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (October 03, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Adamjee Insurance 1,060,000 29.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,060,000 29.50 Alfalah Sec. Allied Bank Ltd 200,000 64.50 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 64.50 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 244,000 27.50 Total/Weighted Avg. Rate 244,000 27.50 MRA Sec. Attock Refinery 1 149.00 Total/Weighted Avg. Rate 1 149.00 M. M. M. A. Khanani Cherat Cement 4,999 113.30 Topline Sec. 23,000 114.25 MRA Sec. 3,000 112.90 Total/Weighted Avg. Rate 30,999 113.97 M. M. M. A. Khanani D.G.Cement 5,000 60.60 MRA Sec. 1,000 61.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 60.67 MRA Sec. Fauji Bin Qasim 46,326 19.20 Total/Weighted Avg. Rate 46,326 19.20 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 150,000 71.22 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 71.22 D.J.M. Sec. Hub Power 125,000 79.00 ASDA Sec. 13,500 74.00 Arif Habib Ltd. 75,000 78.50 M. M. M. A. Khanani 5,000 70.11 Pearl Sec 400,000 80.79 Total/Weighted Avg. Rate 618,500 79.92 Akik Capital Meezan Bank Ltd. 600 110.80 Total/Weighted Avg. Rate 600 110.80 Alfalah Sec. Mehmood Tex 90,000 900.00 Total/Weighted Avg. Rate 90,000 900.00 Alfalah Sec. National Bank Pak. 322,000 26.20 Total/Weighted Avg. Rate 322,000 26.20 Alfalah Sec. Oil & Gas Dev. 40,000 75.45 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 75.45 Topline Sec. P. S. O. 7,000 164.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 164.00 M. M. M. A. Khanani Pak Refinery 1,500 17.35 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 17.35 MRA Sec. Pioneer Cement 2,500 68.60 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 68.60 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 9.67 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 9.67 M. M. M. A. Khanani Sui Northern Gas 3,137 34.00 Topline Sec. 12,000 33.90 Total/Weighted Avg. Rate 15,137 33.92 HH Misbah Sec TPL Properties Ltd 500 21.00 M. M. M. A. Khanani 2,500 20.95 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 20.96 AL Habib Cap. Mkt TRG Pakistan Ltd. 1,000 130.00 M. M. M. A. Khanani 7,000 131.71 MRA Sec. 5,000 128.00 Total/Weighted Avg. Rate 13,000 130.15 =========================================================================================== Total Turnover 4,100,563 ===========================================================================================

