KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (September 13, 2022).

======================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ======================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ======================================================================================== Alfalah Sec. Agritech Ltd. 5,700,000 7.11 Total/Weighted Avg. Rate 5,700,000 7.11 Akik Capital B. F. Modaraba 14,000 4.60 Total/Weighted Avg. Rate 14,000 4.60 Shaffi Securities F.Dawood Inv. Bank 500,000 3.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 3.00 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 10,000,000 8.78 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 8.78 Shaffi Securities Hascol Petroleum 100,000 7.50 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 7.50 Growth Sec. Quice Food Industries 326,000 4.02 Total/Weighted Avg. Rate 326,000 4.02 ======================================================================================== Total Turnover 16,640,000 ========================================================================================

COPYRIGHT BUSINESS RECORDER, 2022