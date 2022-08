KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Lalpir Power Ltd 19-08-2022 12:00 Pakgen Power Ltd 19-08-2022 10:30 JS Investments Ltd 19-08-2022 10:00 JS Investments Ltd-Open end 19-08-2022 10:00 Apna Microfinance Bank Ltd 19-08-2022 15:00 Hi-Tech Lubricants Ltd 19-08-2022 16:30 Arctic Textile Mills Ltd 19-08-2022 10:00 Pakistan Refinery Ltd 20-08-2022 10:00 Jubilee General Insurance Ltd 22-08-2022 10:00 Cordoba Logistics & Ventures Ltd 22-08-2022 11:00 International Industries Ltd 22-08-2022 15:00 Pakistan International Container 22-08-2022 11:15 Samba Bank Ltd 22-08-2022 14:00 JS Global Capital Ltd 22-08-2022 15:00 GlaxoSmithKline Pakistan Ltd 23-08-2022 13:00 Nishat Power Ltd 23-08-2022 11:00 Hascol Petroleum Ltd 23-08-2022 12:00 EFU General Insurance Ltd 23-08-2022 11:30 KSB Pumps Company Ltd 23-08-2022 11:45 Cyan Ltd 23-08-2022 16:30 Dawood Hercules Corporation Ltd 23-08-2022 15:00 Hascol Petroleum Ltd 23-08-2022 12:00 Hascol Petroleum Ltd 23-08-2022 12:00 Next Capital Ltd 23-08-2022 15:45 Summit Bank Ltd 23-08-2022 10:30 Bank AL Habib Ltd 24-08-2022 12:00 Pakistan International Airlines Corp 24-08-2022 11:45 PICIC Insurance Ltd 24-08-2022 16:00 IGI Life Insurance Ltd 24-08-2022 16:00 Crescent Star Insurance Ltd 24-08-2022 16:00 TPL Insurance Ltd 24-08-2022 11:00 BankIslami Pakistan Ltd 24-08-2022 12:15 Askari Life Assurance Company Ltd 24-08-2022 11:00 Crescent Steel & Allied Products Ltd 24-08-2022 11:00 ABL Asset Management Co. 24-08-2022 11:00 Standard Chartered Bank (Pak) Ltd 24-08-2022 16:00 Frieslandcampina Engro Pakistan Ltd 24-08-2022 15:30 Adamjee Life Assurance Company Ltd 24-08-2022 11:30 JS Bank Ltd 24-08-2022 10:30 Jubilee Life Insurance Company Ltd 24-08-2022 14:00 Cherat Packaging Ltd 24-08-2022 15:00 Asia Insurance Company Ltd 24-08-2022 16:00 Bata Pakistan Ltd 25-08-2022 16:00 Dawood Lawrencepur Ltd 25-08-2022 15:00 Sanofi-Aventis Pakistan Ltd 25-08-2022 11:00 Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. 25-08-2022 12:15 IGI Holdings Ltd 25-08-2022 15:30 Atlas Insurance Ltd 25-08-2022 11:00 Faysal Bank Ltd 25-08-2022 12:00 Lucky Cement Ltd 25-08-2022 15:30 The Hub Power Company Ltd 25-08-2022 10:00 Pakistan Oxygen Ltd 25-08-2022 14:00 Unilever Pakistan Foods Ltd 26-08-2022 14:30 Tata Textile Mills Ltd 26-08-2022 09:30 The Bank of Khyber 26-08-2022 10:00 Emco Industries Ltd 30-08-2022 11:30 Kot Addu Power Company Ltd 31-08-2022 10:30 =========================================================

