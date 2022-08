KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (August 15, 2022).

================================================================================================= CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================================= Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================================= EFG Hermes Attock Refinery 690 166.00 Total/Weighted Avg. Rate 690 166.00 JS Global Cap. Bank Al-Falah Ltd. 39,000 33.40 Total/Weighted Avg. Rate 39,000 33.40 Growth Sec. Bunny's Ltd (Sus.) 1,300,000 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,300,000 15.00 Sherman Sec. Cherat Packaging Ltd 100 119.50 Total/Weighted Avg. Rate 100 119.50 MRA Sec. Cnergyico PK Ltd. 35,010 5.85 Total/Weighted Avg. Rate 35,010 5.85 Zafar Moti Cap. Dewan Cement Ltd. 500 6.15 Total/Weighted Avg. Rate 500 6.15 Alfalah Sec. Habib Bank Ltd. 159,500 89.00 Total/Weighted Avg. Rate 159,500 89.00 High Land Securities Hascol Petroleum 57,479 5.00 Total/Weighted Avg. Rate 57,479 5.00 Fikree's (SMC) Javedan Corporation 1,000 51.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 51.00 AL Habib Cap. Mkt. Lalpir Power Ltd. 400,000 13.60 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 13.60 Zillion Capital Lotte Chemical Ltd 27,000 31.50 M. M. M. A. Khanani 12,000 31.75 JS Global Cap. 31,000 32.25 Friendly Sec. 5,000 33.60 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 31.99 Arif Habib Ltd. Maple Leaf Cement 1,500,000 29.40 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 29.40 Spectrum Sec. Nishat Chunian Power 25,000 23.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 23.00 Arif Habib Ltd. Oil & Gas Dev. 10,200,000 87.95 Total/Weighted Avg. Rate 10,200,000 87.95 Arif Habib Ltd. P. S. O. 3,501,825 194.70 Total/Weighted Avg. Rate 3,501,825 194.70 Foundation Sec. Pak Oilfields 25,000 410.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 410.00 AL Habib Cap. Mkt. Pak Refinery 500 19.60 Total/Weighted Avg. Rate 500 19.60 AKD Sec. S. G. Power (Sus.) 500 5.05 Total/Weighted Avg. Rate 500 5.05 Growth Sec. Sitara Chemical 50,000 324.40 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 324.40 Growth Sec. Sui Northern Gas 190,000 35.60 AL Habib Cap. Mkt. Sui Northern Gas 350,000 11.11 Total/Weighted Avg. Rate 540,000 19.73 AL Habib Cap. Mkt. Sui Southern Gas 350,000 11.11 Total/Weighted Avg. Rate 350,000 11.11 Friendly Sec. TPL Properties Ltd 10,000 20.05 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 20.05 AL Habib Cap. Mkt. Waves Singer 25,000 14.25 M. M. M. A. Khanani 3,500 14.10 Topline Sec. 7,500 14.40 Total/Weighted Avg. Rate 36,000 14.27 ================================================================================================= Total Turnover 18,307,104 =================================================================================================

