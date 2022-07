KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (July 26, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 Maersk Disc Carbon Transtrade 26-07-2022 Kate Black Oil Pvt. Ltd B-3/B-2 OS 35 Disc General Sea Hawks 24-07-2022 Cargo Pvt. Ltd B-4 English Load Asia Marine 17-07-2022 Bay Corn Pvt. Ltd B-5 Ageri Disc Pakistan Nation 12-07-2022 Wheat Ship Corp. B-7/B-6 Wide Disc Load Ocean Network 24-07-2022 Hotel Container Express B-8/B-9 Cimbria Disc Load Forbes Shipping Container Com Pvt. Ltd 25-07-2022 B-10/B-11 Rotterdam Disc Yellow Alpine Marine 16-07-2022 Soya Bean Services B-11/B-12 Da De Disc General Cosco Shipping Cargo Lines Pakistan 24-07-2022 B-13/B-14 Nord Disc Wheat Posidon 14-07-2022 Sunda in Bulk Pvt. Ltd B-14/B-15 Uafl Disc Load Golden 24-07-2022 Dubai Container Shipping Lines B-16/B-17 Hg Disc General Sea Hawks Asia Shanghai Cargo Global Pvt. Ltd 23-07-2022 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Sea Load Trade Link 23-07-2022 wolf Rice International B-26/B-27 Northern Disc Load Hapag Lloyd 25-07-2022 Dexterity Container Pakistan ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2/3 Berlin Disc Load Hapag Lloyd Express Container Pakistan Pvt. Ltd 25-07-2022 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Berlin Express 26-07-2022 Disc. Load Hapag Lloyd Container Pakistan Pvt. Ltd Uafl Dubai 26-07-2022 Disc Load Golden Container Shipping Lines ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Dm Condor 26-07-2022 D/1500 Chloroform East Wind Shipping Company Sima Sahba 26-07-2022 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Independent Spirit 26-07-2022 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Msc Malin 26-07-2022 D/L Container Msc Agency Pakistan Cma Cgm 26-07-2022 D/L Container Cma Cgm Thames Pakistan Lila Fujairah 27-07-2022 D/70000 Crude Oil Pakistan national Shipping Corp. M.T Lahore 27-07-2022 D/72000 Crude Oil Pakistan national Shipping Corp. Sc Taipei 27-07-2022 D/10500 Chemical Alpine Marine Services Diyala 27-07-2022 D/L Container X-Press Feeders Shipping Agency Oocl 27-07-2022 D/L Container OOCL Pakistan Guangzhou Pvt. Ltd Hyundai 27-07-2022 D/L Container United Marine Tacoma Agency ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ocean Royal 26-07-2022 Wheat - Safeen Pioneer 26-07-2022 Container Ship - Kota Megah 26-07-2022 Container Ship - Xin Yan Tian 26-07-2022 Container Ship - M.T Bolan 26-07-2022 Container Ship - Ym Express 26-07-2022 Container Ship - M.T Shalamar 26-07-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Eemslift G Nobel July 25, 2022 Dafne Cargo MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chang Palm Alpine July 25, 2022 Young oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Lana Containers GAC July 25, 2022 QICT Nil ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Scarlet Soya Ocean July 22, 2022 Rosella bean Services ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Diyala Containers Maersk Pak July.26, 2022 CMA CGM Thames Containers CMA CGM Pak - JabalHarim Steel coil Sea Hawk - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Lana Containers GAC July.26, 2022 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Maersk Atlanta Containers GAC July.26, 2022 MSC Susanna Containers MSC Pak - ElgiznurCebi Steel Product Asia Marine - Aframax Riviera Furnace oil PNSC Waiting for barth Gas Athena LPG M.International - SM Navigator Gas oil Singapore - STH Sydney Rice East wind - Ince Marmara Wheat Water Link - KmarineGinoa Wheat Bulk Shipping - S Trust Furnace oil PNSC - Mandarine Phoenix Cement GSA - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Wide Hotel Containers - July.26, 2022 Star Subaru Coal - - =============================================================================

