KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (July 13, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AL Habib Cap. Mkt Adamjee Insurance 72,000 31.60 Total/Weighted Avg. Rate 72,000 31.60 JS Global Cap. Bank Al-Falah Ltd. 140,000 33.00 Total/Weighted Avg. Rate 140,000 33.00 AL Habib Cap. Mkt Oil & Gas Dev 72,000 80.00 Total/Weighted Avg. Rate 72,000 80.00 AL Habib Cap. Mkt Pakistan Petroleum 110,000 67.91 Total/Weighted Avg. Rate 110,000 67.91 =========================================================================================== Total Turnover 394,000 ===========================================================================================

