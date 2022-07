KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (July 07, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AL Habib Cap. Mkt Allied Bank Ltd. 2,000 68.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 68.00 D.J.M. Sec. Attock Ref. 4,760 162.81 Total/Weighted Avg. Rate 4,760 162.81 Intermarket Sec. Avanceon Limited 4,500 80.90 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 80.90 Alfalah Sec. Cnergyico PK Ltd. 500 5.32 Total/Weighted Avg. Rate 500 5.32 Sherman Sec Cres.Steel 1,000 44.15 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 44.15 AL Habib Cap. Mkt East West Ins 2,007,960 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,007,960 10.00 Aba Ali H. Sec Ghandhara Ind. Ltd. 5,000 154.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 154.50 D.J.M. Sec. Hond Atlas Cars 3,094 182.02 Total/Weighted Avg. Rate 3,094 182.02 D.J.M. Sec. Mari Petroleum Co. 714 1,735.09 Total/Weighted Avg. Rate 714 1,735.09 Aba Ali H. Sec Mughal Iron & Steel 1,160,000 60.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,160,000 60.00 D.J.M. Sec. Nat. Refinery 14,756 242.07 Total/Weighted Avg. Rate 14,756 242.07 D.J.M. Sec. NetSol Technologies 18,802 97.24 Total/Weighted Avg. Rate 18,802 97.24 D.J.M. Sec. P. S. O. 11,537 169.35 Total/Weighted Avg. Rate 11,537 169.35 Y.H. Sec. P.T.C.L.A 500 7.09 Total/Weighted Avg. Rate 500 7.09 D.J.M. Sec. Pak Suzuki 3,093 201.72 Total/Weighted Avg. Rate 3,093 201.72 D.J.M. Sec. Searle Company Ltd. 4,600 105.54 Total/Weighted Avg. Rate 4,600 105.54 D.J.M. Sec. Sui Northern 22,012 36.62 AL Habib Cap. Mkt 1,000 37.00 Total/Weighted Avg. Rate 23,012 36.64 Aba Ali H. Sec Systems Ltd. 401,000 333.00 Total/Weighted Avg. Rate 401,000 333.00 D.J.M. Sec. TPL Properties Ltd 167,076 19.83 Total/Weighted Avg. Rate 167,076 19.83 =========================================================================================== Total Turnover 3,833,904 ===========================================================================================

