KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (June 22, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Topline Sec. Bata (Pak) 2,500 2,016.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 2,016.50 Topline Sec. Fauji Bin Qasim 200,000 21.52 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 21.52 Topline Sec. Ghani Global Glass 840,000 11.88 Total/Weighted Avg. Rate 840,000 11.88 Fikree's (SMC) Hum Network Limited 2,500 7.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 7.50 Topline Sec. Ittehad Chemicals 146,500 30.51 Total/Weighted Avg. Rate 146,500 30.51 MRA Sec. National Refinery 5,889 262.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,889 262.00 B&B Sec. Octopus Digital Ltd. 8,500 69.50 Total/Weighted Avg. Rate 8,500 69.50 Aba Ali H. Sec. Oil & Gas Dev. 600,000 83.00 Total/Weighted Avg. Rate 600,000 83.00 Intermarket Sec. Pak Elektron 44,000 16.00 K & I Global 90,000 17.10 Total/Weighted Avg. Rate 134,000 16.74 MRA Sec. Pak Refinery 95,500 19.23 Total/Weighted Avg. Rate 95,500 19.23 Next Capital Pakistan Stock Exch 500,000 14.15 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 14.15 Pearl Sec. Summit Bank Limited 5,000,000 2.44 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 2.44 Surmawala Sec. TRG Pakistan Ltd. 60,000 99.66 M. M. M. A. Khanani 236,000 77.64 Total/Weighted Avg. Rate 296,000 82.10 Arif Habib Ltd. Unilever Pak. Food 40 27,573.00 Total/Weighted Avg. Rate 40 27,573.00 Adeel & Nadeem Sec. Universal Insurance 50,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 7.00 Next Capital Waves Singer 350,000 16.02 Total/Weighted Avg. Rate 350,000 16.02 AL Habib Cap. Mkt. Worldcall Telecom 3,000 1.49 Adam Sec. 3,000 1.51 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 1.50 =========================================================================================== Total Turnover 8,237,429 ===========================================================================================

