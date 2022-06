KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (June 13, 2022).

=================================================================================================== As on: 13-06-2022 =================================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =================================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =================================================================================================== Alfalah Sec. Air Link Comm. Ltd. 500 39.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 39.00 Arif Habib Ltd. Arif Habib Limited 6,478,050 39.85 Total/Weighted Avg. Rate 6,478,050 39.85 Arif Habib Ltd. Askari Bank Limited 3,200,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,200,000 17.00 Topline Sec. Avanceon Limited 1,500,000 72.37 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 72.37 Foundation Sec. Engro Fertilizers 3,300,000 87.95 Total/Weighted Avg. Rate 3,300,000 87.95 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 20,000,000 7.58 Total/Weighted Avg. Rate 20,000,000 7.58 Fortune Sec. G3 Technollgies Ltd 1,420,000 9.43 Total/Weighted Avg. Rate 1,420,000 9.43 Arif Habib Ltd. Habib Bank Ltd. 856,455 89.99 Total/Weighted Avg. Rate 856,455 89.99 M/s. Ktrade Securities Hum Network Limited 3,000 7.32 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 7.32 Topline Sec. Meezan Bank Ltd. 300,000 117.65 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 117.65 Arif Habib Ltd. National Bank Pak. 3,937,000 27.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,937,000 27.50 Arif Habib Ltd. Oil & Gas Dev. 16,561,233 77.75 Total/Weighted Avg. Rate 16,561,233 77.75 Arif Habib Ltd. P. S. O. 3,550,000 161.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,550,000 161.00 B&B Sec. Power Cement Limited 54,500 5.55 Total/Weighted Avg. Rate 54,500 5.55 D.J.M. Sec. SILKBANK Ltd. 600,000 1.21 Total/Weighted Avg. Rate 600,000 1.21 Arif Habib Ltd. Sui Northern Gas 500,000 31.44 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 31.44 Fortune Sec. TPL Corp Ltd. 1,000,000 9.27 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 9.27 Sherman Sec. TPL Properties Ltd 6,577 18.80 Darson Sec. TPL Properties Ltd 1,400 19.20 Total/Weighted Avg. Rate 7,977 18.87 Topline Sec. United Bank Limited 1,153,372 118.99 Total/Weighted Avg. Rate 1,153,372 118.99 Arif Habib Ltd. Unity Foods Limited 500,000 20.55 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 20.55 =================================================================================================== Total Turnover 64,922,087 ===================================================================================================

