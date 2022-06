KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (June 07, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Multiline Sec Attock Ref 4,180 153.65 Total/Weighted Avg. Rate 4,180 153.65 MRA Sec. Bal. Glass 50,000 7.90 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 7.90 AL Habib Cap. Mkt Ghani Global Holding 5,000 16.90 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 16.90 Topline Sec. Habib Metro Bank 20,000 40.36 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 40.36 Money Line Sec. Millat Trac. 300 828.00 Total/Weighted Avg. Rate 300 828.00 Foundation Sec. Pak Oilfields 735,000 391.00 Total/Weighted Avg. Rate 735,000 391.00 Multiline Sec Pak Refinery 19,137 17.35 Total/Weighted Avg. Rate 19,137 17.35 Axis Global Quice Food Industrie 5,000 4.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 4.50 Topline Sec. Sanofi-Aventis Ltd. 700 855.00 Total/Weighted Avg. Rate 700 855.00 Seven Star Sec Service Ind 100 350.00 Total/Weighted Avg. Rate 100 350.00 Shaffi Securities Shell Pak. 100 112.00 Trust Securities 2,500 115.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,600 115.37 Multiline Sec TPL Properties Ltd 2,000 17.92 MRA Sec. 500 19.00 MRA Sec. 500 19.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 18.28 Pearl Sec TRG Pakistan Ltd. 937,500 82.32 Total/Weighted Avg. Rate 937,500 82.32 =========================================================================================== Total Turnover 1,782,517 ===========================================================================================

