KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (May 30, 2022).

=============================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =============================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =============================================================================================== Fortune Sec. Amreli Steels Ltd. 200,000 26.94 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 26.94 Adam Sec. Attock Refinery 500 165.60 Total/Weighted Avg. Rate 500 165.60 MRA Sec. Cnergyico PK Ltd. 5,000 6.25 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 6.25 Adam Sec. Engro Polymer & Che 500 86.03 Insight Sec. 1,000 87.80 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 87.21 Ample Sec. Fauji Foods Limited 200,000 0.10 MRA Sec. 100,000 9.33 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 3.18 R.T. Sec. Ghani Global Holding 10,000 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 22.00 Zillion Capital Glaxo Smith Kline 10,000 124.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 124.00 Intermarket Sec. IGI Holdings Limited 90,000 120.00 Topline Sec. 10,000 119.79 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 119.98 Ample Sec. K-Electric Limited 270,000 0.10 Total/Weighted Avg. Rate 270,000 0.10 Rafi Sec. Kohinoor Textile 2,500 54.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 54.00 Ample Sec. Leiner Gelatine 286,000 0.10 Total/Weighted Avg. Rate 286,000 0.10 Intermarket Sec. Lotte Chemical Ltd 25,000 28.30 Aba Ali H. Sec. 227,017 28.04 MRA Sec. 20,000 28.15 Total/Weighted Avg. Rate 272,017 28.07 R.T. Sec. Maple Leaf Cement 10,000 36.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 36.00 Fortune Sec. P.T.C.L.A 200,000 7.69 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 7.69 Foundation Sec. Pak Oilfields 600,000 392.00 Total/Weighted Avg. Rate 600,000 392.00 Intermarket Sec. Pak Refinery 1,000,000 17.80 R.T. Sec. 25,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,025,000 17.85 Topline Sec. Systems Ltd. 1,000 335.70 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 335.70 Intermarket Sec. Tariq Glass 18,000 111.00 Total/Weighted Avg. Rate 18,000 111.00 R.T. Sec. Telecard Ltd. 65,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 65,000 17.00 Intermarket Sec. Towellers Ltd 35,000 102.00 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 102.00 Intermarket Sec. TPL Properties Ltd 500,000 19.20 First Nat. Equities 300,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 800,000 19.50 Alfalah Sec. Treet Corporation 50,000 31.15 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 31.15 =============================================================================================== Total Turnover 4,261,517 ===============================================================================================

