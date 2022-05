KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (May 9, 2022).

============================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ============================================================================================== Multiline Sec. D.G.Cement 18,000 69.00 Total/Weighted Avg. Rate 18,000 69.00 M. M. M. A. Khanani Engro Fertilizers 500 91.78 Total/Weighted Avg. Rate 500 91.78 Adam Sec. Fauji Bin Qasim 500 22.35 Total/Weighted Avg. Rate 500 22.35 AL Habib Cap. Mkt. Fauji Cement 282,000 15.55 Total/Weighted Avg. Rate 282,000 15.55 Arif Habib Ltd. Fauji Fertilizer 4 121.17 ABM Securities 1,988 119.52 Total/Weighted Avg. Rate 1,992 119.52 B&B Sec. Ghani Global Glass 25,000 12.18 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 12.18 AL Habib Cap. Mkt. Habib Insurance 3,821 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,821 6.00 AL Habib Cap. Mkt. K-Electric Limited 1,000,000 2.68 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 2.68 Aba Ali H. Sec. Mughal Iron & Steel 575,000 54.45 Total/Weighted Avg. Rate 575,000 54.45 HH Misbah Sec. Nishat Mills 913 78.75 Total/Weighted Avg. Rate 913 78.75 ABM Securities P. S. O. 9,608 169.85 Total/Weighted Avg. Rate 9,608 169.85 Y.H. Sec. Pak Refinery 2,000 17.18 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 17.18 Akik Capital Shield Corp. Ltd. 3,000 269.47 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 269.47 Aba Ali H. Sec. Systems Ltd. 360,000 123.43 Total/Weighted Avg. Rate 360,000 123.43 B&B Sec. Tariq Glass 500 126.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 126.50 ============================================================================================== Total Turnover 2,282,834 ==============================================================================================

