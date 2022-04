KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= he Universal Insuance Company Ltd 29-Apr-22 11:45 BECO Steel Limited 29-Apr-22 11:00 Pioneer Cement Limited 29-Apr-22 10:30 Pakistan PVC Limited 29-Apr-22 09:30 Fazal Cloth Mills Limited 29-Apr-22 02:30 Kohinoor S pinning Mills L imited 29-Apr-22 09:00 Dandot Cement C ompany L imited 29-Apr-22 12:00 Samin Textiles L imited 29-Apr-22 10:00 Shadman Cotton Mills L imited 29-Apr-22 10:00 Atlas Honda Limited 29-Apr-22 11:00 ICC Industries Limited 29-Apr-22 01:00 Amtex Limited 29-Apr-22 11:30 Lakson Investments Ltd-Open end 29-Apr-22 16:45 Ashfaq Textile Mills Ltd 29-Apr-22 09:00 Leiner Pak Gelatine Ltd 29-Apr-22 09:30 Crescent Cotton Mills Ltd 29-Apr-22 11:30 Nishat Chunian Power Limited 29-Apr-22 10:00 Bunnys L imited 29-Apr-22 12:00 Premier Insurance Limited 29-Apr-22 11:00 Nishat Chunian Limited 29-Apr-22 10:30 Leather Up Limited 29-Apr-22 10:00 Ghazi Fabrics International Ltd 29-Apr-22 11:00 Security Leasing Corporation Ltd 29-Apr-22 11:00 Oilboy Energy L imited 29-Apr-22 11:00 Nadeem Textile Mills L td 29-Apr-22 11:00 Octopus D igital L imited 29-Apr-22 09:00 Ahmed Hassan Textile Mills L imited 29-Apr-22 11:00 Pak Elektron Limited 29-Apr-22 11:30 Gharibwal Cement L imited 29-Apr-22 11:00 Sardar Chemical Industries L imited 29-Apr-22 13:00 AN Textile Mills Limited 29-Apr-22 11:00 Pak Leather Crafts Limited 29-Apr-22 10:00 Gul A hmed Textile Mills Limited 29-Apr-22 10:30 Telecard L imited 29-Apr-22 11:00 Escorts Investment B ank L imited 29-Apr-22 10:30 Aruj Industries Limited 29-Apr-22 11:00 Salman Noman Enterprises Limited 29-Apr-22 09:00 Frontier Ceramics Limited 29-Apr-22 10:30 Redco Textiles Limited 29-Apr-22 11:00 Ados Pakistan Ltd 29-Apr-22 11:00 Wah Nobel Chemicals L td 29-Apr-22 11:00 Hira Textile Mills L imited 30-Apr-22 10:30 East West Insurance C ompany L imited 30-Apr-22 14:00 Sunrays Textile Mills Limited 30-Apr-22 12:00 Indus Dyeing & Manufacturing Co.Ltd. 30-Apr-22 11:30 Reliance Insurance Compnay Limited 30-Apr-22 11:30 =========================================================

Copyright Business Recorder, 2022