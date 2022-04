KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Friday (April 01, 2022).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 01-04-2022 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= Taurus Sec. Topline Sec. Bank AL-Habib 150,000 68.05 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 68.05 BMA Capital Optimus Capital Meezan Bank Ltd. 100,000 131.10 Vector Sec. BMA Capital 50,000 131.20 IGI Finex AL Habib Cap Mkt 100,000 131.20 Arif Habib Ltd. Optimus Capital 100,000 131.10 Arif Habib Ltd. BMA Capital 50,000 131.20 Taurus Sec. Aba Ali H Sec 150,000 131.10 Pearl Sec AL Habib Cap Mkt 100,000 131.20 Total/Weighted Avg. Rate 650,000 131.15 ================================================================================================================= Total Turnover 800,000 =================================================================================================================

