KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (March 17, 2022).

=============================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =============================================================================================== As on: 17-03-2022 =============================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =============================================================================================== MRA Sec. Cnergyico PK Ltd. 6,825,000 5.30 Total/Weighted Avg. Rate 6,825,000 5.30 Darson Sec. Fauji Foods Limited 145,500 10.98 Total/Weighted Avg. Rate 145,500 10.98 Cedar Capital K.S.B. Pumps 650,000 156.00 Total/Weighted Avg. Rate 650,000 156.00 Cedar Capital Mithchells 800,000 190.00 Total/Weighted Avg. Rate 800,000 190.00 Adeel & Nadeem Sec. Modaraba Al-Mali 22,500 9.50 Total/Weighted Avg. Rate 22,500 9.50 Alfalah Sec. National Bank Pak. 902,000 30.50 Total/Weighted Avg. Rate 902,000 30.50 M. M. M. A. Khanani Sui Northern 3,000 37.20 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 37.20 M. M. M. A. Khanani Sui South Gas 10,000 10.35 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 10.35 M. M. M. A. Khanani TRG Pakistan Ltd. 1,000 76.00 M. M. M. A. Khanani 1,000 75.84 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 75.92 =============================================================================================== Total Turnover 9,360,000 ===============================================================================================

