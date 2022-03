KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (March 8, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc. Pakistan Nation 05-03-2022 Quetta Crude Oil Shipping Corp. B-4 Ince Disc. Pakistan Nation 24-02-2022 Beylerbeyi Wheat Shipping Corp. B-6/B-7 Hansa Disc. Load Ocean Sea 07-03-2022 Roternburg Container Shipping B-9/B-8 Gsl Disc. Load Forbes 07-03-2022 Valerie Container Shipping Com B-10/B-11 Idee Disc. Pakistan Nation 02-03-2022 Fixe Urea Shipping Corp. B-13/B-14 Soho Load Crystal Sea 01-03-2022 Principal Clinkers Services B-16/B-17 Hoanh Disc. General Legend Shipping 06-03-2022 Son Sky Cargo & Logistics Nmb-1 Habibi Load N.S. Shipping 01-03-2022 Rice Line Nmb-1 Mobin Load N.S Shipping 06-03-2022 Rice Line Nmb-2 Furqan Disc. General Al Muqarab 28-02-2022 Noor Cargo Ship & Log ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20 Jwala Load Trade Link 03-03-2022 Rice International B-21 African Disc. Wilhelmsen 07-03-2022 Black Bird General Cargo Ships Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-2/3 Kmtc Delhi Disc. Load United Marine 08-03-2022 Container Agencies Saptl-4 Noro Disc. Load Feeder 07-03-2022 Container Logistic ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Jwala 08-03-2022 Load Rice Trade Link International Soho 08-03-2022 Load Clinkers Crystal Sea Principal Services Hansa 08-03-2022 Disc. Load Ocean Sea Roternburg Container Shipping Gsl Valerie 08-03-2022 Disc. Load Forbes Shipping Container Company ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Geum Gang 08-03-2022 L/4500 Ethanol East Wind Shipping Company Sea Fortune 08-03-2022 D/6500 Alpine Marine Chemical Services Uru Bhum 08-03-2022 D/L Container United Marine Agencies Ym Express 08-03-2022 D/L Container In Shipping Pvt. Ltd Oel 08-03-2022 D/L Container East Wind Kedarnath Shipping Company Arman 10 08-03-2022 L/1600 Rice Trade Link International Kota Padang 09-03-2022 L/9350 Cement Crystal Sea Services X-press 09-03-2022 D/L Container X-Press Feeders Shipping Agency Bardsey ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Al Salam 08-03-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 NIL MW-2 Courage-7 Bitumen Transmarine Mar. 06, 2022 MW-4 KW Weipa Coal Wilhelmsen Mar. 05, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Star Nike Coal G.S.A Mar. 06, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Nilufer Sultan Palm oil Alpine Mar. 06, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Malin Containers MSC Pak Mar. 07, 2022 QICT Lana Containers Mar. 07, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT CMA CGM Cendrilon Containers CMA CGM Mar. 07, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Ocean Jubilee Wheat PNSC Mar. 07, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Ghashamiya LNG GSA Mar. 07, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Al-Salam -II Gas oil Trans marine Mar. 08, 2022 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= CMA CGM Cendrilon Containers CMA CGM Mar. 08, 2022 Lana Containers Maersk Line -do- Courage-7 Bitumen Transmarine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Jasmine Containers MSC Pak Mar. 08, 2022 Orient Lucy Coal Alpine -do- S. Trooper Condensate Alpine Waiting for berth Fos Energy Gas oil Trans marine - Stratton Coal Water Link - Rong Lin Wan Mogas Trans trade - Nord Spring Containers ISS - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CP Shenzhen Coal Mar. 08, 2022 Maersk Harford Containers Maersk Pak -do- Ikaria Containers -do- Nord Spring Containers Mar. 09, 2022 X-Press Bardsey Containers -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2022