KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Wednesday (March 2, 2022).

============================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ============================================================================================================================= As on: 02-03-2022 ============================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ============================================================================================================================= Optimus Capital Arif Habib Ltd. Fatima Fertilizer 1,000,000 38.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 38.00 Arif Habib Ltd. M. M. M. A. Khanani Hum Network Limited 13,000,000 6.96 Total/Weighted Avg. Rate 13,000,000 6.96 Next Capital Arif Habib Ltd. Kohinoor Textile 2,775,000 68.45 Total/Weighted Avg. Rate 2,775,000 68.45 Sherman Sec. Arif Habib Ltd. Oil & Gas Dev. 1,470,000 92.60 Total/Weighted Avg. Rate 1,470,000 92.60 ============================================================================================================================= Total Turnover 18,245,000 =============================================================================================================================

