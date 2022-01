KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (January 27, 2022).

======================================================================================================= CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ======================================================================================================= Member Company Turnover Rates Name of Shares ======================================================================================================= Optimus Capital Allied Bank Ltd. 34,783,061 89.00 Total/Weighted Avg. Rate 34,783,061 89.00 MSMANIAR Financials Attock Refinery 2,000 167.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 167.00 First Nat. Equities B.O.Punjab 100,000 8.38 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 8.38 Fortune Sec. First National Equit 1,000,000 8.46 First Nat. Equities First National Equit 10,890,000 9.20 Total/Weighted Avg. Rate 11,890,000 9.14 Rafi Sec. G3 Technollgies Ltd 500 9.30 Total/Weighted Avg. Rate 500 9.30 Darson Sec. Hascol Petroleum 50,000 9.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 9.00 Fikree's (SMC) Hub Power 10,500 81.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,500 81.00 Optimus Capital Lalpir Power Ltd. 2,000,000 14.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 14.00 Apex Capital Lotte Chemical Ltd 2,500 15.15 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 15.15 Fortune Sec. Lucky Cement 17,500 695.19 Topline Sec. Lucky Cement 2,000 654.20 MRA Sec. Lucky Cement 4,000 694.71 Total/Weighted Avg. Rate 23,500 691.62 Fortune Sec. MCB-Arif Habib Inv. 610,000 32.00 Total/Weighted Avg. Rate 610,000 32.00 Fortune Sec. Octopus Digital Ltd. 20,000 106.16 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 106.16 MSMANIAR Financials Oil & Gas Developmen 2,500 84.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 84.00 Multiline Sec. Packages Limited 15,000 450.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 450.00 MSMANIAR Financials Shell Pak. 3,500 135.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 135.00 Fortune Sec. Thatta Cement Co. Lt 80,000 22.02 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 22.02 MRA Sec. TPL Corp Ltd. 50,000 13.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 13.00 D.J.M. Sec. TPLTrackker Limited. 6,675,000 15.17 Total/Weighted Avg. Rate 6,675,000 15.17 First Nat. Equities Treet Corp. 50,000 38.20 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 38.20 Alfalah Sec. TRG Pakistan Ltd. 500,000 93.50 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 93.50 First Nat. Equities Waves Singer 51,000 15.45 Total/Weighted Avg. Rate 51,000 15.45 ======================================================================================================= Total Turnover 56,919,061 =======================================================================================================

