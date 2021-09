KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (September 24, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc. Pakistan Nation 23-09-2021 Karachi Crude Oil Shipping Corp OP-2 Sti Disc. Alpine Marin 24-09-2021 Prestige Mogas Services B-4 Uranus J Disc. Sea Trade 22-09-2021 Iron Ore Shipping B-5 Gold Disc. Asia Trade 24-09-2021 River Sugar & Trans B-6/B-7 Oel Disc. East Wind Kedarnath Load Shipping Container Company 22-09-2021 B-8/B-9 Ts Disc. Load Sharaf Shipping 23-09-2021 Singapore Container Agency B-10/B-11 Good Load Ocean 13-09-2021 Luck 1 Clinkers Services B-11/B-12 Aggelos B Disc Wheat Asia Marine 23-09-2021 B-13/B-14 Falmouth Disc. Bulk Shipping 20-09-2021 Bay Wheat & Trading B-14/B-15 Furness Disc. General Sea 22-09-2021 St Kilda Cargo Hawks B-16/B-17 Gdf Suez Disc. Trans 14-09-2021 North Sea Wheat Maritime ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24/B-25 Al Jimi Disc. Rock WMA Ship 20-09-2021 Phosphate Care Services B-27/B-26 Long Beach Disc. Load Riazada 23-09-2021 Trader Container Pvt. Ltd B-28/B-29 Cosco Disc. Load Cosco 23-09-2021 Rotterdam Container Shipping Lines B-30/B-29 Msc Disc. Load MSC Agency 23-09-2021 Patnaree III Container Pakistan ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-4 Prague Disc. Load Hapag Lloyd 24-09-2021 Express Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Good Luck 1 24-09-2021 Load Clinkers Ocean Services Oel 25-09-2021 Disc. Load East Wind Kedarnath Container Shipping Company Msc 25-09-2021 Disc. Load MSC Agency Patnaree III Container Pakistan M.T Karachi 25-09-2021 Disc. Crude Oil Pakistan National Shipping Corp ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Songa Iridum 24-09-2021 D/L Container Ocean Sea Shipping Ital Lirica 24-09-2021 D/L Container Green Pak Shipping Oocl Guangzhou 24-09-2021 D/L Container OOCL Pakistan Sino Bridge 24-09-2021 D/L Container Diamond Shipping Services Common 24-09-2021 D/49000 Dap WMA Shipcare Horizon Services Basic Brave 24-09-2021 D/24500 Dap WMA Shipcare Services Akij Star 24-09-2021 L/57500 Crystal Sea Clinkers Services Mol Generosity 25-09-2021 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Annegret 25-09-2021 D/1773 General Wilhelsment Cargo Ship Services Parnassos 25-09-2021 D/59700 Wheat Sea Care Pakistan ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Fmt Efes 24-09-2021 Tanker - Hansa Roternburg 24-09-2021 Container Ship - Sunny Liger 24-09-2021 Tanker - Amazon Brilliance 24-09-2021 Tanker - Maritimes Horizon 24-09-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Sophia Rice Ocean Service 18.09.2021 Ocean MW-2 Agonistic Cement Global 21.09.2021 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Nasco Coal East Wind 22.09.2021 Pearl ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Kenan Coal Sino Trans 22.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Nile Containers Maersk Pak 23.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Jaga Abha Mogas Trans Marine 21.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Spring Snow Soya bean East Wind 21.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Ulriken Chemicals Alpine 23.09.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Apollo Palm oil Alpine 24.09.2021 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Nile Containers Maersk Pak 24.09.2021 Kenan Coal Sino Trans -do- Ulriken Chemicals Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MOL Generosity Containers Ocean Network 24.09.2021 T Arcturus Palm oil Alpine -do- Maximos Coal East Wind -do- Star Pathfinder Coal Wilhelmsen -do- Leo Ocean Coal Ocean World Waiting for berths Star Eos Coal East Wind - MSFT Artemis Coal Crest - Paula LPG Ocean World - Pacific Nafsika Mogas Alpine - Petali Lady Mogas Alpine - Nord Neptune Mogas Alpine - Da Liang General cargo Cosci - Meteo-R Canola Ocean Service - Doric Spirit Steel coil Asia Marine - Bitumen Princess-II Bitumen Transmarine - Occitan Pessac Rice East Wind - Fox Cement Trans Marine - Tiger Glory Palm oil Alpine - SG Pegasus Palm oil Alpine - Al-Soor-II Gas oil Wilhelmsen - BW Thame Gas oil Alpine - Ploutos Gas oil Alpine - Faros Furnace oil Alpine - Nemo Furnace oil Alpine - Atlantis Furnace oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Teera Bhum Containers Maersk Pak 25.09.2021 MSC Patnaree III Containers MSC Pak 26.09.2021 =============================================================================

