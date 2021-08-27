ANL 26.90 Decreased By ▼ -1.10 (-3.93%)
ASC 18.40 Decreased By ▼ -0.23 (-1.23%)
ASL 25.36 Decreased By ▼ -0.29 (-1.13%)
BOP 8.86 Increased By ▲ 0.08 (0.91%)
BYCO 9.62 Decreased By ▼ -0.10 (-1.03%)
FCCL 21.00 Decreased By ▼ -0.70 (-3.23%)
FFBL 25.24 Decreased By ▼ -0.76 (-2.92%)
FFL 19.75 Increased By ▲ 0.17 (0.87%)
FNEL 9.01 Decreased By ▼ -0.48 (-5.06%)
GGGL 23.73 Decreased By ▼ -0.82 (-3.34%)
GGL 42.50 Decreased By ▼ -3.35 (-7.31%)
HUMNL 7.05 Decreased By ▼ -0.21 (-2.89%)
JSCL 20.90 Decreased By ▼ -0.84 (-3.86%)
KAPCO 38.95 Decreased By ▼ -0.54 (-1.37%)
KEL 3.73 Decreased By ▼ -0.06 (-1.58%)
MDTL 3.40 Decreased By ▼ -0.02 (-0.58%)
MLCF 42.98 Decreased By ▼ -0.77 (-1.76%)
NETSOL 149.01 Decreased By ▼ -2.49 (-1.64%)
PACE 6.96 Decreased By ▼ -0.23 (-3.2%)
PAEL 32.66 Decreased By ▼ -0.34 (-1.03%)
PIBTL 10.34 Decreased By ▼ -0.09 (-0.86%)
POWER 8.64 Decreased By ▼ -0.17 (-1.93%)
PRL 22.05 Decreased By ▼ -0.25 (-1.12%)
PTC 11.28 Decreased By ▼ -0.17 (-1.48%)
SILK 1.73 Decreased By ▼ -0.02 (-1.14%)
SNGP 47.01 Decreased By ▼ -1.46 (-3.01%)
TELE 17.00 Decreased By ▼ -0.56 (-3.19%)
TRG 159.75 Decreased By ▼ -2.02 (-1.25%)
UNITY 38.45 Increased By ▲ 0.25 (0.65%)
WTL 3.26 Decreased By ▼ -0.06 (-1.81%)
BR100 5,120 Decreased By ▼ -61.92 (-1.19%)
BR30 25,106 Decreased By ▼ -465.45 (-1.82%)
KSE100 47,363 Decreased By ▼ -272.63 (-0.57%)
KSE30 18,954 Decreased By ▼ -136.23 (-0.71%)

Coronavirus
VERY HIGH Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
25,320
8524hr
Pakistan Cases
1,140,411
4,55324hr
7.41% positivity
Sindh
425,570
Punjab
385,258
Balochistan
32,014
Islamabad
97,542
KPK
158,964
Business Recorder Logo
Aug 27, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 27 Aug 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Thursday (August 26, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR           USD   166.70    166.20
EURO                 EUR   196.42    195.83
JAPANESE YEN         JPY   1.5161    1.5116
BRITISH POUND        GBP   229.25    228.56
SWISS FRANC          CHF   182.33    181.78
CANADIAN DOLLAR      CAD   132.06    131.67
AUSTRALIAN DOLAR     AUD   121.07    120.71
SWEDISH KRONA        SEK    19.29     19.24
NORWEGIAN KRONE      NOK    18.90     18.85
DANISH KRONE         DKK    26.37     26.29
NEWZEALAND DOLLAR    NZD   116.09    115.74
SINGAPORE DOLLAR     SGD   123.16    122.79
HONGKONG DOLLAR      HKD    21.50     21.43
KOREAN WON           KRW   0.1425    0.1420
CHINESE YUAN         CNY    26.00     25.92
MALAYSIAN RINGGIT    MYR    39.79     39.68
THAI BAHT            THB     5.08      5.07
U.E.A DIRHAM         AED    45.70     45.56
SAUDI RIYAL          SAR    44.50     44.37
QATAR RIYAL          QAR    45.80     45.66
KUWAITI DINAR        KWD   554.83    553.17
===========================================

Copyright Business Recorder, 2021

NBP exchange rates currency rates in pakistan currency exchange rate today Treasury Management Division of NBP

Exchange rates: buying and selling

PM summarises 3 years of ‘Naya Pakistan’

Biden warns Kabul airport attackers: 'We will hunt you down'

TAPI gas pipeline project: Afghanistan to get $1bn transit royalty: Qureshi

Budget deficit target missed

India has fewer ESG funds than other top 10 economies

Repatriation of profit, dividend declines 55pc in July

SECP introduces major capital market reforms

Talks with Russia end; PSGP project makes big headway

Transmission line: NTDC told to complete work as per timelines

Lahore’s SIH auctioned for over Rs1.951bn

Read more stories

Comments are closed on this story.