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Exchange rates: buying and selling
27 Aug 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Thursday (August 26, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 166.70 166.20
EURO EUR 196.42 195.83
JAPANESE YEN JPY 1.5161 1.5116
BRITISH POUND GBP 229.25 228.56
SWISS FRANC CHF 182.33 181.78
CANADIAN DOLLAR CAD 132.06 131.67
AUSTRALIAN DOLAR AUD 121.07 120.71
SWEDISH KRONA SEK 19.29 19.24
NORWEGIAN KRONE NOK 18.90 18.85
DANISH KRONE DKK 26.37 26.29
NEWZEALAND DOLLAR NZD 116.09 115.74
SINGAPORE DOLLAR SGD 123.16 122.79
HONGKONG DOLLAR HKD 21.50 21.43
KOREAN WON KRW 0.1425 0.1420
CHINESE YUAN CNY 26.00 25.92
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.79 39.68
THAI BAHT THB 5.08 5.07
U.E.A DIRHAM AED 45.70 45.56
SAUDI RIYAL SAR 44.50 44.37
QATAR RIYAL QAR 45.80 45.66
KUWAITI DINAR KWD 554.83 553.17
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