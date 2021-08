KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (August 25, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Wafrah Disc. PNSC 24-08-2021 Crude Oil OP-2 Sun Rise Disc. Mogas Gac Pakistan 24-08-2021 OP-3 Makhambet Disc. Fuel Oil East Wind v Shipping Compan 16-08-2021 B-1 Al Disc. Wilhelsmen 22-08-2021 Mahboobah Chemical Ship Services B-2 Dm Load East Wind 23-08-2021 Jade Ethanol Shipping Company B-5 Universe 1 Disc. WMA Ship 14-08-2021 Dap Care Services B-7/B-6 Merry Star Disc. Load Rahmat Shipping 25-08-2021 Containers (Pvt) Ltd B-9/B-8 Kota Disc. Load Pacific Delta 24-08-2021 Lumba Containers Shipping B-10/B-11 Medi Zuou Disc. Dap Wma Ship Care 22-08-2021 Services B-11/B-12 Ikan Disc. Wilhelsmen 19-08-2021 Selayang Pet Coke Ship Services B-14/B-15 Illovo Disc. Ocean World 15-08-2021 River Sugar (Pvt) Ltd Nmb-1 Mobin Load Rice N. S Shipping 20-08-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-19 Gulf Star Disc. Sirius 23-08-2021 Ammonium Logistic Intrate B-20 BBC Disc. General Gulf Maritime 22-08-2021 Zarate Cargo Services B-24 Cs Future Disc. General Seahawks 24-08-2021 Cargo (Pvt) Ltd B-25 Kaimon Disc. Gac 24-08-2021 Galaxy Base Oil Pakistan B-28/B-29 Onyx 1 Disc. Load Riazeda 25-08-2021 Containers (Pvt) Ltd ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Cma Cgm Disc. Load Cma Cgm 24-08-2021 Container Pakistan (Pvt) Ltd ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Universe 1 25-08-2021 Disc. Dap WMA Ship Care Services Kaimon Galaxy 25-08-2021 Disc. Base Oil Gac Pakistan BBC Zarate 25-08-2021 Disc. General Cargo Gulf Maritime Services Ikan Selayang 25-08-2021 Disc. Pet Coke Wilhelsmen Ship Services Illovo River 25-08-2021 Disc. Sugar Ocean World (Pvt) Ltd ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Ag Mars 25-08-2021 D/40000 Mogas Alpine Marine Services Amazon Brilliance 25-08-2021 D/72000 PNSC Crude Oil PS Pisa 26-08-2021 D/68000 PNSC Crude Oil Bow Flower 26-08-2021 D/1800 Alpine Marine Chemical Services Haein Hope 26-08-2021 L/7500 Ethanol East Wind Shipping Szczecin Trader 25-08-2021 D/L Container Golden Shipping Lines Ever Dainty 25-08-2021 D/L Green Pak Container Shipping Chanya Naree 26-08-2021 L/19950 Crystal Sea Cement Services (Pvt)Ltd Basrah 26-08-2021 D/15500 Coils East Wind Shipping KSL Laiyang 26-08-2021 D/8650 G.Cargo Seahawks Asia Global (Pvt) Ltd ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cosco Hafia 25-08-2021 Container Ship - M.T.Shalamar 25-08-2021 Tanker - Xin Qing Dao 25-08-2021 Container Ship - =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021