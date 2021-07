KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (July 19, 2021).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Nil MW-4 GH Urban Sea Coal Sino Trans 15.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Tesoro Coal Ocean Services 18.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Prosperity Palm oil Alpine 16.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Mayssan Containers Happag 18.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Shalamar Furnace oil Alpine 17.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Metsovo Soya bean Alpine 16.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Gaslog LNG G.S.A 17.07.2021 Savannah ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Al-Mahboobha Chemicals Wilhelmsen 18.07.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Samu Containers MSC Pak 19.07.2021 DM Jade Chemicals East Wind -do- Zagori Coal G.A.C -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= GH Urban Sea Coal Sino Trans 19.07.2021 Shalamar Furnace oil Alpine -do- Mayssan Containers Happag -do- Al-Mahboobha Chemicals Wilhelmsen -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Qingadao Containers MSC Pak 19.07.2021 Momo Glory Steel coil G.A.C -do- Gulf Moon Chemicals Alpine -do- Maribel Mogas M. International -do- Al-Thakhira LNG G.S.A -do- Blue Akhihabara Coal Wilhelmsen -do- IVS Wentworth Coal G.A.C -do- Bao Run Coal Wilhelmsen Waiting for berth African Arrow Coal Wilhelmsen - Medi Hiroshima Coal Ocean Services - Kiran Bosphorus Coal Wilhelmsen - Mid Eagle Palm oil Alpine - Aurelia Palm oil Alpine - Sloman Hermes Palm oil Alpine - East Wind-1 Rice Ship care - FOS Power Furnace oil Trans Marine - Bulk Greece Soya bean WMA Shipcare - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Qingdao Containers MSC Pak 19.07.2021 Maersk Brooklyn Containers Maersk Pak -do- Maersk Atlanta Containers Maersk Pak 20.07.2021 Anton Schulte Containers Maersk Pak -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021