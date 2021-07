KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Jauharabad Sugar Mills Ltd 16-07-2021 11:00 Service Fabrics Limited 16-07-2021 11:30 Hallmark Company Ltd 16-07-2021 11:00 Dolmen City REIT 16-07-2021 12:00 Husein Sugar Mills Ltd 16-07-2021 14:30 Pakistan Oxygen Ltd 16-07-2021 15:00 Baba Farid Sugar Mills Ltd 19-07-2021 14:00 The Thal Industries Corporation Ltd 19-07-2021 15:00 Khairpur Sugar Mills Ltd 19-07-2021 14:30 Pakistan PVC Limited 19-07-2021 10:00 Pakistan Tobacco Company Ltd 27-07-2021 14:00 Habib Sugar Mills Ltd 27-07-2021 12:00 Engro Fertilizers Ltd 29-07-2021 10:00 Unilever Pakistan Foods Ltd 25-08-2021 14:30 =========================================================

Electronic/credit of dividend warrants/bonus/right share certificates

============================================================================================== Company Year Ended/Ending Dividend/Bonus Despatched/ Credit on ============================================================================================== Gul Ahmed Textile Mills Limited 30.06.2021 20% Bonus Shares 14.07.2021 ==============================================================================================

