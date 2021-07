KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (July 6, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Albatross Disc, Alpine 05-07-2021 Trader Chemical Marine Services OP-2 Magic Star Disc. Carbon Black Feed Stock Trans Trade 04-07-2021 Pvt. Ltd B-1 Al Disc. Wilhelmsen 03-07-2021 Mahboobah Chemical Ship Services B-6/B-7 Kota Naked Disc. Pacific 05-07-2021 Load Delta Shipping Container B-9/B-8 Xin Qing Dao Disc. Cosco 04-07-2021 Load Shipping Lines Container B-13/B-14 Jiu Heng Disc. Legend General Shipping & Logistic Cargo B-14/B-15 Star Antares Disc. DAP Bulk Shipping 30-06-2021 Pvt. Ltd B-17/B-16 Solin Disc DAP WMA Ship 28-06-2021 Care Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- N-25/B-24 Euphrates Disc. Maritime 05-07-2021 Vehicle Agencies Highway Accessories B-26/B-27 OOCL Disc. OOCL 05-07-2021 Guangzhou Load Pakistan Container B-28/B-29 Osaka Disc. Ocean Sea 04-07-2021 Load Services Container ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Albatross 07-07-2021 Disc, Chemical Alpine Marine Services Trader ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Dae Won 07-07-2021 L/2500 Ethanol East Wind Shipping Company M.T Karachi 07-07-2021 D/70000 Crude Oil PNSC Bernadette 07-07-2021 D/L Container Ocean Sea Shipping Lines Mol Genesis 07-07-2021 D/L Container Ocean Network Express Pakistan California 07-07-2021 D/L Container X-Press Feeders Shipping Trader ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Quetta 06-07-2021 Tanker - Wan 06-07-2021 Container Ship - Hai 613 Apl Antwerp 06-07-2021 Container Ship - Oriental 06-07-2021 Tanker - Freesia Evropi 06-07-2021 Clinkers - Teera Bhum 06-07-2021 Container Ship - V Glory 06-07-2021 Fertilizer - Apl Norway 06-07-2021 Container Ship - Nikos P 06-07-2021 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT BBG Coal Wilhelmsen 03.07.2021 Confidence MW-1 Roslyn Palm Kernel Alpine 03.07.2021 MW-2 Sea Bravery Cement Global Shipping 03.07.2021 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT BBG Coal Wilhelmsen 04.07.2021 Confidence PIBT Neutrina Coal Water Link 05.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak 05.07.2021 Bentonville ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Hellespont Furnace oil Alpine 05.07.2021 Progress ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP BW Rye Soya bean Ocean services 02.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Tomson Gas LPG M. International 05.07.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= IVS Phoenix Coal Wilhelmsen 06.07.2021 Saraga Vegetable oil Alpine -do- MSC Ishyka Containers MSC Pak -do- MSC Silvana Containers MSC Pak -do- Al-Marrouna LNG G.A.C 04.07.2021 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Maersk Containers Maersk Pak 06.07.2021 Bentonville BBG Coal Wilhelmsen -do- Confidence Tomson Gas LPG M. International -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MOL Genesis Containers Ocean Network 06.07.2021 MSC Alessai, Containers MSC Pak -do- Clipper Hebe Chemicals Asia Marine -do- Chemroad Sea Palm oil Alpine -do- White Purl LPG M. International Waiting for berth SCF Don Mogas Alpine N-Amathhia Soya bean Alpine NCC Haiel Soya bean Alpine Stam Coal Ocean World Ford Eagle Simple Coal Ocean Services Honesty Neutrina Coal Water Link GladiaTor Coal G.A.C Knag Huan Coal Wilhelmsen ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Containers Maersk Pak 06.07.2021 Chicago Arcadia Coal -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021