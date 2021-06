KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (June 18, 2021).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Sunbird Arrow Bitumen Trans Marine 17.06.2021 MW-2 Nil MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT JOSCO Coal Ocean World 17.06.2021 Zhang Zhou ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Horizon Palm oil Alpine 16.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Aristomenis Containers Hapag 17.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO PS Milano Condensate Alpine 16.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Chasseles Soya Bean Alpine 15.06.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Jeeppesen Containers Maersk Pak 18.06.2021 Merask Darya Sati Coal Ocean Services -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= PS Milano Condensate Alpine 18.06.2021 Aristomenis Containers Hapag -do- Horizon Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= BBC Diamond Project Project Shipping 18.06.2021 Cargo Xpress Containers Maersk Pak -do- Euphrates Maran Gas Tory LNG G.A.C Sea Helios Mogas Alpine Unity Spirit Coal Ocean World -do- Sea Bravery Coal G.A.C -do- Dato Success Coal Sea Trade Waiting for berth Thor Caliber Coal G.A.C - Falcon Trident Coal Wilhelmsen - VSL Castor Coal East Wind - Win Harmony Coal Swift - Ashley Lady Gas oil Alpine - Mahadah Silver Gas oil G.A.C - Chemtrans Mogas Alpine - Adriatic Meratus Containers Maersk Pak - Jayawijaya Star Calypso Soya bean WMA - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CMA CGM Containers CMA CGM 18.06.2021 Rigoletto Meratus Containers Maersk Pak -do- Jayawijaya Teera Bhum Containers 19.06.2021 Lotus-A Containers 20.06.2021 Bea Schulte Containers -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021