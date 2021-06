KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (June 8, 2021).

====================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ====================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ====================================================================================== Adam Sec. Aisha Steel Mills Lt 88,500 22.73 Spectrum Sec. 25,000 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 113,500 23.23 D.J.M. Sec. Biafo Ind. 185,930 134.71 Total/Weighted Avg. Rate 185,930 134.71 BMA Capital BYCO Petroleum 855,500 10.75 MRA Sec. 10,000 11.80 Total/Weighted Avg. Rate 865,500 10.76 AKD Sec. Fauji Cement 860,000 23.50 Total/Weighted Avg. Rate 860,000 23.50 Best Sec. First National Equit 260,000 17.25 Total/Weighted Avg. Rate 260,000 17.25 Topline Sec. Flying Cement Co. Lt 8,500 20.60 Total/Weighted Avg. Rate 8,500 20.60 MRA Sec. Ghandhara Nissan Ltd 500 116.20 Total/Weighted Avg. Rate 500 116.20 Growth Sec. Ghani Global Holding 3,000 45.39 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 45.39 Shaffi Securities Glaxo Smith Kline 3,000 158.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 158.00 Aba Ali H. Sec. HI-tech Lubricant Lt 200,000 76.48 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 76.48 MRA Sec. Hum Network Limited 5,000 8.30 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 8.30 Axis Global Jah. Siddiqui & Co. 1,000 25.86 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 25.86 MRA Sec. Jah. Siddiqui&CO (R) 600 1.01 Total/Weighted Avg. Rate 600 1.01 Akik Capital Lalpir Power Ltd. 7,500,000 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,500,000 18.00 Spectrum Sec. Merit Package 10,000 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 18.00 Aba Ali H. Sec. Mughal Iron & Steel 500,000 113.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 113.00 Arif Habib Ltd. National Bank Pak. 10,500 38.25 Total/Weighted Avg. Rate 10,500 38.25 Aba Ali H. Sec. NetSol Technologies 75,000 186.00 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 186.00 MRA Sec. Nimir Resins Ltd 500 22.20 Total/Weighted Avg. Rate 500 22.20 Aba Ali H. Sec. Oil & Gas Developmen 150,000 96.45 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 96.45 Aba Ali H. Sec. P. S. O. 100,000 236.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 236.00 Aba Ali H. Sec. Pak Suzuki 90,000 327.00 Total/Weighted Avg. Rate 90,000 327.00 Aba Ali H. Sec. Pakistan Petroleum 150,000 93.20 Shaffi Securities 1,500 93.00 Total/Weighted Avg. Rate 151,500 93.20 Y.H. Sec. Pakistan Stock Exch 1,600,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,600,000 10.00 Aba Ali H. Sec. Sui Northern 3,500 48.11 Aba Ali H. Sec. 400,000 45.95 Spectrum Sec. 5,000 50.00 Total/Weighted Avg. Rate 408,500 46.02 Surmawala Sec. Thatta Cement Co. Lt 1,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 20.00 Arif Habib Ltd. The Organic Meat Co 65,000 36.00 Total/Weighted Avg. Rate 65,000 36.00 Ghani Osman Sec. TRG Pakistan Ltd. 6,451 179.20 H. M. Idrees H. Adam 36,000 168.61 Pearl Sec. 2,500,000 180.17 Total/Weighted Avg. Rate 2,542,451 180.00 Optimus Capital United Bank Limited 4,000,000 130.48 Total/Weighted Avg. Rate 4,000,000 130.48 Adam Sec. Unity Foods Limited 400,000 41.74 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 41.74 69.83 ====================================================================================== Total Turnover 20,110,981 ======================================================================================

