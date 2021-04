KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (April 6, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Sereno Disc. Mogas Gac Pakistan 04-04-2021 OP-2 Amadeus Disc. Soya Alpine Marine 05-04-2021 Bean Oil Services B-1 Lime Galaxy Disc. Alpine Marine 05-04-2021 Chemical Services B-4 Ubena Disc. Load Golden 06-04-2021 Container Shipping Lines B-5 Epic Trader Load. Barite Crystal Sea 03-04-2021 Lumps Services B-9/B-8 Songa Disc. Load Oceansea 06-04-2021 Nuernberg Container Shipping B-10/B-11 Spring Hawk Disc. Soya Alpine Marine 24-03-2021 Bean Meal Services B-11/B-12 Knossos Disc. Legend Shipping 05-04-2021 General Cargo & Logistic B-13/B-14 worldera 5 Load Crystal Sea 04-04-2021 Clinkers Services B-14/B-15 Filia Joy Disc. Bulk Shipping 01-04-2021 DAP Agencies B-16/B-17 Soldoy Load Seatrade 05-04-2021 Clinkers Shipping Nmb-1 Mohammadi Load General Latif 01-04-2021 Cargo Trading ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-19 Darina Load General Project 06-04-2021 Cargo Shipping B-16/B-27 Xin Qing Dao Disc. Load Cosco 05-04-2021 Container Shipping Lines B-28/B-29 Ital Lirica Disc. Load Green Pak 05-04-2021 Container Shipping B-29/B-30 Diyala Disc. Load X-press 04-04-2021 Container Feeders Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saplt-3 Thorsky Disc. Load Diamond 06-04-2021 Container Shipping Services Saptl-4 Berlin Express Disc. Load Hapag Lloyd 05-04-2021 Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Knossos 06-04-2021 Disc. General Legend Shipping Cargo & Logistic Songa Nuernberg 06-04-2021 Disc. Load Oceansea Container Shipping Thorsky 06-04-2021 Disc. Load Diamond Shipping Container Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Golden Denise 05-04-2021 D/2000 White Spirit East Wind Shipping Chemroad Orchid 06-04-2021 L/11500 Ethanol East Wind Shipping M.T Karachi 06-04-2021 D/72000 Crude Oil PNSC Gdynia trader 06-04-2021 D/L Container X-press Feeders Shipping Oel Kedarnath 06-04-2021 D/L Container Eastwind Shipping Oocl Guangzhou 06-04-2021 D/L Container OOCL Pakistan Vsc Castor 07-04-2021 L/41250 Cement Sea Trade Shipping M.T Lahore 07-04-2021 D/72000 Crude Oil PNSC ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Izumo 06-04-2021 General Cargo - As Sicilia 06-04-2021 Container Ship - Barbara 06-04-2021 Container Ship - Jia Long Shan 06-04-2021 General Cargo - Rdo Fortune 06-04-2021 Container Ship - Roman E 06-04-2021 General Cargo - Sea Power 06-04-2021 Tanker - Grace 06-04-2021 Clinkers - Cma Cgm Fidelio 06-04-2021 Container Ship - Mohar 06-04-2021 Cement - Lime Galxy 06-04-2021 Tanker - Ocean Grace 06-04-2021 Clinkers - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-1 Nil MW-4 African Coal Wilhelmsen 02.04.2021 Sanderling ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Tiger Hebei Coal Ocean World 05.04.2021 PIBT Maud Coal Water Link 04.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Seago Containers MSC Pak 05.04.2021 Bremerhaven ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Samu Containers MSC Pak 05.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Lusai LNG G.S.A 05.04.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Sovereign Mogas Trans Marine 06.04.2021 MSC Samu Containers MSC Pak -do- Maroulios Soya Bean Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Seago Bremerhaven Containers MSC Pak 06.04.2021 African Sanderling Coal Wilhelmsen -do- MSC Samu Containers MSC Pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Roma Containers MSC Pak 06.04.2021 Panayiota Canola seeds Alpine -do- Sri Asih Gas oil Alpine -do- Aditya Coal Wilhelmsen -do- Yasa Emir Han Coal Wilhelmsen Waiting for berth Beks Munevver Coal East Wind - Moon Beam Coal East Wind - Unity Discovery Coal Wilhelmsen - Al-Salam II Gas oil Wilhelmsen - Thor Monadic Mogas Trans Marine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Gdynia Trader Containers Maersk Pak 06.04.2021 Arietta Lily Canola Ocean Services -do- Al-Jassasiya LNG -do- =============================================================================

