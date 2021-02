KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (February 26, 2021).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 NIL MW-2 Vantage Rice East Wind 24.02.2021 Rider MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Bulk Coal Sinotrans 24.02.2021 Patagonia ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chemroad Palm Oil Alpine 25.02.2021 Wing ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT OOCL Asya Containers OOCL Pak 25.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL LNG Al LNG GSA 25.02.2021 Oraiql ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Athena LPG M. International 23.02.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= LNG Umm Bab LNG GSA 26.02.2021 Inter Mazoo Phos. Acid Alpine -do- Cape Male Containers Pak -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Bulk Patagonia Coal Sinotrans 26.02.2021 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MG Coronos Soya Bean Alpine 26.02.2021 Maersk Jalan Containers Maersk Pak -do- Tomson Gas LPG M. International Waiting for Berth Harriet-P Soya bean Alpine - Thalia Soya bean East Wind - Asphalt Express Bituman Trans trade - Madha Silver Palm Oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Jalan Containers Maersk Pak 26.02.2021 =============================================================================

