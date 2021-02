KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (February 4, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-2 Al Mahboobah Disc. Chemical PNSC 02-02-2021 SAPTL-4 Zhen Hua 7 Disc. General Project 03-02-2021 Cargo Shipping B-8/B-9 Oel Kedarnath Disc./Load Eastwind 02-02-2021 Container Shipping B-7/B-6 Cosco Disc./Load Cosco Saeed 03-02-2021 Rotterdam Container Karachi B-10/B-11 Scarlet Disc. Wheat North Star 24-01-2021 Lady International B-11/B-12 Attalia Disc. Soya Eastwind 01-02-2021 Bean Seeds Shipping B-13/B-14 Lmz Load Oceans 02-02-2021 Phoebe Clinkers Services B-14/B-15 Ubena Disc./Load Golden 03-02-2021 Container Shipping Lines B-16/B-17 Da Gui Disc. General Cosco Saeed 01-02-2021 Cargo Karachi ----------------------------------------------------------------------------- Alongside West Wharf ----------------------------------------------------------------------------- B-26/B-27 Ym Excellence Disc./Load In-Shipping 02-02-2021 Container B-28/B-29 Cosco Aden Disc./Load Cosco Saeed 03-02-2021 Container Karachi ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Trf Kobe 04-02-2021 D/1500 Chemical Eastwind Shipping Edison 04-02-2021 D/L Container Cma Cgm Pakistan A.Idefix 04-02-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Alondra 04-02-2021 D/1750 Live Stock Wilhelmsen Ship Services Chembulk yokohama 05-02-2021 D/2000 chemical Alpine Marine Services Northern Dexterity 05-02-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Hyundai Oakland 05-02-2021 D/L Container United Marine Services Lian Hua Song 05-02-2021 L/20000 Iron Ore Cosco Saeed Karachi Eiders S 05-02-2021 D/52000 Wheat Daco Marine Services ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Oel Kedarnath 04-02-2021 Disc./Load Container Eastwind Shipping Zhen Hua 7 05-02-2021 Disc. General Cargo Project Shipping ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Teera Bhum 04-02-2021 Container Ship N/A Nordic Callao 04-02-2021 Tanker N/A Mutriba 04-02-2021 Tanker N/A Lime Galaxy 04-02-2021 Tanker N/A ============================================================================= PORT QASIM SHIPPING ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Serene Ocean Steel Coil GAC 03.02.2021 MW-2 African Loon Cement Global 03.02.2021 MW-4 Doric Valour Coal Wilhelmense 03.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Loura Coal Ocean World 03.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Aye Evolution Coal Sino Trans 02.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Mega-1 Palm Oil Alpine 03.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Detroil Containers Maersk Pak 02.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Roma Containers MSC Pak 03.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Yufu Crown Gas Oil Alpine 02.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Dias Wheat Transmarine 29.01.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= K-Marine Oslo Coal Ocean World 04.02.2021 Al-Ghashamiya Natural Gas -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= NIL ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Jeppesen Maersk Containers Maersk Pak 04.02.2021 Jipro Neftis Palm Oil Alpine Waiting For Berth Dynamic-M Cement Crystal Sea - BTG Kailash Soya Bean Ocean Services - Farah Louise Soya Bean Alpine - MG Kronos Soya Bean Alpine - Afhos Project Cargo Sea Hawk - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Pilar Containers MSC Pak 04.02.2021 CMAC CGM Butterfly Containers CMA CGM -do- Chembulk Yokohama Chemicals -do- MOL Globe Containers Ocean Network 05.02.2021 Safmarine Ngami Containers Maersk Pak -do- =============================================================================

