KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (February 3, 2021).

=============================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =============================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =============================================================================== M. M. M. A. Khanani Attock Refinery 165,500 254.86 Total/Weighted Avg. Rate 165,500 254.86 Growth Sec. Avanceon Limited 25,000 103.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 103.00 Arif Habib Ltd. Bank Al-Falah Ltd. 866,789 36.78 JS Global Cap. 5,000 36.10 Total/Weighted Avg. Rate 871,789 36.78 MRA Sec. Chashma Sugar 190 92.00 Total/Weighted Avg. Rate 190 92.00 Fawad Yusuf Sec. Cherat Cement 150,000 170.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 170.00 Equity Master Sec. D.G.Cement 90,000 118.25 Total/Weighted Avg. Rate 90,000 118.25 Arif Habib Ltd. Engro Corporation 182,930 313.05 Total/Weighted Avg. Rate 182,930 313.05 Arif Habib Ltd. Fauji Cement 1,336,500 25.23 Total/Weighted Avg. Rate 1,336,500 25.23 Arif Habib Ltd. Fauji Fertilizer 360,931 110.54 Total/Weighted Avg. Rate 360,931 110.54 First Nat. Equities First National Equity 300,000 22.50 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 22.50 Insight Sec. GlaxoSmithKline Con. 2,000 265.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 265.00 Axis Global Gul Ahmed Textile 700 51.49 Total/Weighted Avg. Rate 700 51.49 Arif Habib Ltd. Habib Bank Ltd. 225,509 140.09 Total/Weighted Avg. Rate 225,509 140.09 MRA Sec. Hascol Petroleum 50,000 13.25 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 13.25 Arif Habib Ltd. Hub Power 368,074 91.32 Total/Weighted Avg. Rate 368,074 91.32 Topline Sec. Indus Motor 9,000 1,186.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 1,186.00 B&B Sec. Lotte Chemical Ltd 37,000 15.35 Total/Weighted Avg. Rate 37,000 15.35 Arif Habib Ltd. Lucky Cement 78,285 731.41 Total/Weighted Avg. Rate 78,285 731.41 Arif Habib Ltd. MCB Bank Ltd. 164,248 194.91 Total/Weighted Avg. Rate 164,248 194.91 Arif Habib Ltd. National Bank Pak. 747,000 41.57 Total/Weighted Avg. Rate 747,000 41.57 Topline Sec. Oil & Gas Dev. 100,000 109.90 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 109.90 Arif Habib Ltd. P. S. O. 133,549 253.17 Total/Weighted Avg. Rate 133,549 253.17 MRA Sec. Pak Datacom 500 116.20 Total/Weighted Avg. Rate 500 116.20 Topline Sec. Pak Elektron 100,000 41.36 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 41.36 New Peak Securities Pak. Int. Bulk Terminal 5,000 13.65 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 13.65 Fikree's (SMC) Pakistan Petroleum 5,000 92.00 Friendly Sec. 1,500 94.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,500 92.46 Arif Habib Ltd. Sui Northern Gas 734,438 44.77 Total/Weighted Avg. Rate 734,438 44.77 Sherman Sec. The Organic Meat Co 300,000 29.00 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 29.00 Arif Habib Ltd. United Bank Limited 232,293 138.61 Total/Weighted Avg. Rate 232,293 138.61 JS Global Cap. Waves Singer 22,500 28.75 Total/Weighted Avg. Rate 22,500 28.75 =============================================================================== Total Turnover 6,799,436 ===============================================================================

