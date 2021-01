Your rupee last week

KARACHI: Following currency fluctuations took place in foreign exchange rates during the last week. (January 18 to 22, 2021).

======================================================================================================== T T CLEAN BUYING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY ======================================================================================================== 15.01.2021 LAST WEEK RATES Previous Week 18.01.2021 22.01.2021 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Week Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs - Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 160.2 160.3 160.5 160.3 18/01/2021 160.5 19/01/2021 + 0.300000 0.19 U.K 219.170 217.600 220.070 217.600 18/01/2021 220.070 22/01/2021 + 0.900000 0.41 Japan 1.543300 1.543300 1.549700 1.542600 19/01/2021 1.550100 21/01/2021 + 0.006400 0.41 Euro 194.610 194.610 195.320 194.080 19/01/2021 195.320 22/01/2021 + 0.710000 0.36 ======================================================================================================== T T & O D SELLING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Appreciation - Depreciation ======================================================================================================== 15.01.2021 LAST WEEK RATES Previous Week 18.01.2021 22.01.2021 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Week Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs - Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 160.7 160.8 161.0 160.8 18/01/2021 161.0 19/01/2021 + 0.300000 0.19 U.K 219.860 218.280 220.760 218.280 18/01/2021 220.760 22/01/2021 + 0.900000 0.41 Japan 1.548100 1.549700 1.554500 1.549700 18/01/2021 1.555000 21/01/2021 + 0.006400 0.41 Euro 195.220 194.110 195.930 194.110 18/01/2021 195.930 22/01/2021 + 0.710000 0.36 ========================================================================================================

