KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (January 7, 2020).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Velos Disc. Mogas Trans 06-01-2021 Sapphire Maritimes OP-2 Kanazawa Disc. Alpine Marine 06-01-2021 Palm Oil Services SAPTL-3 Cosco Disc./Load Cosco 06-01-2021 Belgium Container Saeed Karachi SAPTL-4 Hyundai Disc./Load United Marine 06-01-2021 Privilege Container Agencies B-1 Tiger Disc. Eastwind 05-01-2021 Summer Chemical Shipping B-3/B-2 Mega Benefit Disc. Soya Ocean 17-12-2020 Bean Seeds Services B-5/B-4 Port Star Disc. Wheat North Star 23-12-2020 International B-6/B-7 Oel Disc./Load Eastwind 06-01-2021 Kedarnath Container Shipping B-9/B-8 As Sicilia Disc./Load Eastwind 06-01-2021 Container Shipping B-11/B-10 Patra Disc. Wheat North Star 03-01-2021 International B-11/B-12 Aeolia Disc. Wheat North Star 04-01-2021 International B-13/B-14 Ince Disc. Wheat North Star 07-01-2021 Karadeniz International B-15/B-14 Ince Anadolu Disc. Wheat Eastwind 01-01-2021 Shipping B-16/B-17 Ince Disc. Wheat Crystal Sea 28-12-2020 Kastamonu Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24 Isuzu Disc. General Seahawks 04-01-2021 Cargo B-25 Yu Chang Load Mill Crystal 05-01-2021 Scale Sea Service B-26/B-27 Chesapeake Disc. Load OOCL 05-01-2021 Container Pakistan ============================================================================= Expected Arrival ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Jbu Onyx 07-01-2021 D/5200 Chem Alpine Marine Services Xin Pu Dong 07-01-2021 D/L Container Cosco Saeed Karachi Greenwich Bridge 07-01-2021 D/L Container Ocean Network Express Pac Athena 07-01-2021 D/3701 General Cargo Seahawks Pvt. Limited Lotta Auerbach 07-01-2021 D/2 Units Gulf Maritime Services M.T Shalamar 08-01-2021 D/70000 Crude Oil PNSC Northern Dexterity08-01-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Tommi Ritscher 08-01-2021 D/L Container X-Press Feeders Shipping Da Cai Yun 08-01-2021 L/17000 Iron & Steel Swift Shipping Tn SunRise 08-01-2021 D/58605 Petcoke Wilhemsen Ship Services ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Isuzu 07-01-2021 Disc. General Cargo Seahawks Hyundai Privilege 07-01-2021 Disc./Load Container United Marine Agencies ============================================================================= Ships Departures ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Da Xin 07-01-2021 General Cargo N/A Tiger Summer 07-01-2021 Tanker N/A Chesapeake Bay 07-01-2021 Container Ship N/A Spinel 07-01-2021 Clinkers N/A Cosco Belgium 07-01-2021 Container Ship N/A ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Blue Gate Rice Ocean World 05.01.2021 MW-2 - - - 03.01.2021 MW-4 Al-Wathba Coal Wilhelmsen 01.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Honey Badger Coal G.A.C 06.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Slena ImpeccablPalm Oil Alpine 05.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Le Harve Containers MSC Pak 05.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Al-Salaam-II Gas Oil Wilhelmsen 06.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Bregaglia Canola GAC 29.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC PGC Patreas LPG Ocean Marine 03.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL White Purl LPG M. International 06.01.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= African Tern Cement Global 07.01.2021 Wolverine Coal G.A.C -do- Maersk Kensington Containers Maersk Pak -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= La Harve Containers MSC Pak 07.01.2021 Stena Impeceable Palm Oil Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Josephine Maersk Containers Maersk Pak 07.01.2021 Maersk Ahram Containers Maersk Pak -do- Pat Mos John Coal Sino Trans -do- Maud Coal Ocean World Waiting For Berth Aries Sumire Coal East Wind - As Orilla Palm Oil Alpine - Wava San Topaz Palm Oil Alpine - Corona Palm Oil Alpine - Gintao Steel Coil Asia Marine - Inca Queen Steel Coil GAC - Damas Mogas Alpine - Fair Partner Project Cargo GAC - Asphail Express Bitumen Trans Marine - Bunun Noble Talcum Crystal Sea - Powder Chipolbrok Sun Rice Sino Trans - Happy Kestrel Chemicals Alpine - SG Pegasus Chemicals Alpine - Epic Bermuda LPG Ocean Services - Gas Athena LPG M. International - Emarharis-2 Wheat Asia Marine - VSC Poseldon Wheat Pak Liner - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Josephine Maersk Containers Maersk Pak 07.01.2021 MSC Pilar Containers MSC Pak -do- =============================================================================

