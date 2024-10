Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (October 30, 2024) .

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude Pakistan National Mardan Oil Ship.Corpt 27-10-2024 OP-3 Olympic LoadHsfo Alphine Marine 28-10-2024 Sea Services B-1 Al Disc Alphine Marine 28-10-2024 Shaffiah Chemical Services B-2 Sc Disc Alphine Marine 29-10-2024 Taipei Chemical Services B-4 Tan Binh Load Universal 19-10-2024 256 Rice Shipping B-5 Xin Hai Load Talc Project 26-10-2024 Tong Powder Shipping B-6/B-7 Independent Disc Load Riazeda 28-10-2024 Spirit Container B-13/B-14 Global Disc WmaShipcare 29-10-2024 Harmony Dap Services B-14/B-15 Anna M Load Eastwind 22-10-2024 Rice Shipping Co. B-16/B-17 Pan Disc Bulk Shipping 25-10-2024 Imperial Dap Agencies Nmb-1 Habibi Load N.S 18-10-2024 Rice Shipping Nmb-1 Reza Load Al Faizan 19-10-2024 Rice ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Agios Load Ocean 23-10-2024 Nikolas Cement Services B-24/B-25 Condour 8 Load Universal 22-10-2024 Rice Shipping B-25 Turan C Load Ocean 27-10-2024 Rice World ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3 Zhong Gu Disc. Load Allied Logistic 29-10-2024 GuiYang Container Sapt-4 Zhong Gu Disc. Load United Marine 29-10-2024 Nan Ning Container Agencies ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Agios Nikolas 30-10-2024 Load Cement Ocean Services Xin Hai Tong 8 30-10-2024 - - Independent 30-10-2024 Disc Load Riazeda Spirit Container M.T Mardan 30-10-2024 Disc. Crude Pakistan National Oil Ship.Corpt. Zhong Gu 30-10-2024 Disc. Load United Marine Nan Ning Container Agencies Zhoung 30-10-2024 Disc. Load Allied Logistic Gu Gui Yang Container ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T Bolan 30-10-2024 D/11000 Pakistan National Jet Oil Ship. Corpt. Southport 29-10-2024 L/10000 Hsfo Alphine Marine Services Aramon 30-10-2024 D/38000 Mogas Alphine Marine Services Oocl Atlanta 30-10-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Pak Yuan Xiang Fa Zhan 30-10-2024 D/L Container Feeder Logistics CmaCgm Congo 30-10-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Xin Fu Zhou 30-10-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Pak Hong Da 30-10-2024 D/L Container Tasamarine Xin 68 & Logistics X-Press 31-10-2024 D/L Container Xpress Feeders Anglesey Pakistan Marsa Ivy 31-10-2024 D/L Container ASSOCIATED LINER AGENCIES Vancouver 31-10-2024 D/L Container Oocl Pakistan CmaCgm Saigon 31-10-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Star Blessing 31-10-2024 D/L Container Tasamarine & Logistics Gsl Nicoletta 31-10-2024 D/L Container Gac Pakistan Irene 31-10-2024 L/55000 Clinkers Bulk Shipping Agencies ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Knossos 30-10-2024 Clinkers - Msc Mara 30-10-2024 Container Ship - Beijing Bridge 30-10-2024 Container Ship - Deneb Leader 30-10-2024 Car Carrier - Yu Tong 30-10-2024 Tanker - X-Press Saween 30-10-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Doris Rice East Oct. 29, 2024 Wind MW-2 Captain Cement Ever Oct. 27, 2024 Dimtris Green ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Zarrar Coal Int P&S Serv Oct. 27, 2024 Hanif ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Navios Container GAC Oct. 29, 2024 Tempo ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC Oct. 29, 2024 Positano PAK ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Scarlet Canola Ocean Oct. 25, 2024 Rosella Seed Serv FAP Sea Rice Alpine Oct. 28, 2024 Stellar ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Milaha LNG GSA Oct. 29, 2024 Ras Laffan ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Sc Hong Chemicals Alpine Oct. 29, 2024 Kong ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= South Port Furnace oil Alpine Oct. 30, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Navios Tempo Container GAC Oct. 30, 2024 MSC Positano Container MSC PAK -do- Scarlet Rosella Canola Seed Ocean Serv -do- Sc Hong Kong Chemicals Alpine -do- Zarrar Hanif Coal Int P&S Serv -do- ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= Sea Quest Gas oil Alpine Oct. 30, 2024 Morning Rice Ocean Services -do- Lowlands Amstel Coal GSA -do- KS Camellia Steel Coil GAC Waiting for Berths Green Genie Rice Global Maritime -do- Team Bravo Rice Alpine -do- Ph Giang Minh Rice Ocean World -do- Karam-14 Cement East Wind -do- DA Qingxia General Cargo Cosco Shipping -do- Sanmar Raga Chemicals Alpine -do- GFS Ruby Container East Wind -do- Bunker Barge Orion VII Bunker Orion Bunker -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= X-Press Anglesey Container GAC Oct. 30, 2024 Maersk Cabo Verde Container GAC -do- One Reinforcement Container GAC -do- Arkas Coal Alpine -do- Tucapel Container GAC Oct. 31, 2024 =============================================================================

