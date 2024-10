Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (September 30, 2024).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Pakistan National Shalamar Crude Oil Shipping Corp 26-09-2024 OP-2 Golden Load East Wind Unity Molasses Shipping Compan 28-09-2024 B-1 Sea Disc Alpine Marine 28-09-2024 Harvest Chemical Services B-2 DS Cougar Disc East Wind Shipping Chemical Company 29-09-2024 B-6/B-7 Wan Disc Load Rahmat 28-09-2024 Hai 626 Container Shipping B-11/B-12 CL Load Sea Trade 27-09-2024 Anzi He Clinker Shipping B-14/B-13 Brigittee Disc Rock WMA Ship Care 29-09-2024 Phosphate Services B-16/B-17 Tomini Load Talc Swift Shipping 24-09-2024 Entity Powder NMB-1 Al Naeemi Load Cows Al Faizan 11-08-2024 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-28/B-29 Cosco 29-09-2024 Cosco Shipping 29-09-2024 Newyork Line Pakistan ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-1 Cypress D/L CmaCgm 29-09-2024 Container Pakistan Saptl-2 Grace Disc Load Diamond 29-09-2024 Bridge Container Shipping Saptl-3 Leam Disc Load Hapag Lloyd 27-09-2024 Chabang Container Pakistan Express Saptl-4 X-Press Disc Load X-Press Feeders 28-09-2024 Anglesey Container Shipping ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cypress 30-09-2024 D/L CmaCgm Container Pakistan Sea Harvest 30-09-2024 Disc Alpine Marine Chemical Services X-Press 30-09-2024 Disc Load X-Press Feeders Anglesey Container Shipping CL Anzi He 30-09-2024 Load Clinker Sea Trade Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= X-Press 30-09-2024 D/L Container X-Press Feeders Carina Shipping Xin Beijing 30-09-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Ym Express 30-09-2024 D/L Container In Shipping Safeen Power 30-09-2024 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Ocean Wealth 30-09-2024 D/38456 Legend Shipping General Cargo & Logistic Asian Honor 30-09-2024 L/1000 Rice Ocean World Ever Ulysses 01-10-2024 D/L Container - Big Lilly 01-10-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Akij Moon 01-10-2024 L/55000 Clinkers Gear Bulk Shipping ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Nord Miyako 30-09-2024 Tanker - HemmaBhum 30-09-2024 Container Ship - Captain Grigoriy 30-09-2024 General Cargo - Uafl Liberty 30-09-2024 Container Ship - Hmm Bangkok 30-09-2024 Container Ship - Ever Utile 30-09-2024 Container Ship - =============================================================================

