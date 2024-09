Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (September 26, 2024).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.t Mardan Disc Pakistan National Crude Oil Ship Corpt 23-09-2024 OP-3 Maria Glory Disc Jp-I Gac Pakistan 24-09-2024 Pvt. Ltd B-12/B-11 Pvt Load GearBulk 23-09-2024 Diamond Clinkers Shipping B-13/B-14 Htk Lotus Load Barite Int. Shipping & Lumps Ports Services 23-09-2024 B-14/B-15 Pacific Disc Seahawks 22-09-2024 Sophia General Cargo B-16/B-17 Tomini Load Talc Swift Shipping 24-09-2024 Entity Powder Pvt. Ltd Nmb-2 Al Mohsin Load Rice N.S Shipping 31-07-2024 Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-28/B-29 Atlantic Disc Load Cosco Shipping 25-09-2024 Ibis Container Line ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3 Msc Tianjin Disc Load Msc Agency 25-09-2024 Container Pakistan Saptl-4 KMTC Delhi Disc Load United Marine 24-09-2024 Container Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Pacific Sophia 26-09-2024 Disc Seahawks General Pvt. Ltd Cargo Atlantic Ibis 26-09-2024 Disc Load Cosco Shipping Container Line Pakistan KMTC Delhi 26-09-2024 Disc Load United Marine Container Agency ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Nord Miyako 26-09-2024 D/13270 Sea Trade Soyabean Oil Shipping Cma Cgm 26-09-2024 D/L Container Cma Cgm Cendrillion Pakistan X-Press 26-09-2024 D/L Container X-Press Feeder Capella Shipping Agency Sea Harvest 27-09-2024 D/10000 Chem Alpine Marine Services Ever Utile 27-09-2024 D/L Container Green Pak Shipping Pvt. Ltd Hmm 27-09-2024 D/L Container United Marine Bangkok Agency Xin Pu Dong 27-09-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Pakistan Wan Hai 626 27-09-2024 D/L Container Rahmat Shipping Pvt. Ltd Ji Hang 27 27-09-2024 D/L Container Feeder Logistic X-Press 27-09-2024 D/L Container X-Press Feeder Anglesey Shipping Agency Laem Chabang 27-09-2024 D/L Container Hapag Lloyd Express Pakistan Hemma Bhum 27-09-2024 D/L Container United Marine Agency Asian Honor 27-09-2024 L/10000 Rice Ocean World Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Royal O 26-09-2024 Bulk Cargo - Koi 26-09-2024 D/L Container - Cap Andreas 26-09-2024 D/L Container - Xin Long Yun 55 26-09-2024 D/L Container - M.T Sargodha 26-09-2024 Tanker - Addison 26-09-2024 D/L Container - Xin Long Yun 58 ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Clipper Lis Rice Star Shipping Sep. 13, 2024 MW-2 ATN Unity PKE Alpine Sep. 23, 2024 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Scarabe Coal Ocean World Sep. 24, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Hafnia Gas oil Trans Marine Sep. 25, 2024 Express ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Forza Roma Rice Ocean World Sep. 25, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= North Berwick Coal GAC Sep. 26, 2024 Bentley-I Palm oil Alpine -do- Al-Deebal LNG GSA -do- Maersk Capetown Container GAC -do- SSL Brahmaputra Container GAC -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Cap Andreas Container GAC Sep. 26, 2024 Scarabe Coal Ocean World -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Cap Andreas Container GAC Sep. 26, 2024 Solar Roma Palm oil Alpine -do- Oslo Eagle Coal Ocean World -do- TSS Amber Container Panama Waiting for Berths Clipper Trent Rice Ocean Service -do- Phoenicianm Rice East Wind -do- Ashico Victoria Rice Universal Ship -do- Papino Steel coil GAC -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Teno Container GAC Sep. 26, 2024 San Francisco Bridge Container GAC -do- Maya Gas LPG GSA -do- MSC Positano Container MSC PAK Sep. 27, 2024 MSC Tavvishi Container MSC PAK -do- X-Press Anglesey Container GAC -do- =============================================================================

