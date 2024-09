Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (September 02, 2024).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Hafnia Disc Alphine Marine 30-08-2024 Providence Mogas Services OP-3 Hafnia Disc Gac Pakistan 31-08-2024 Excelsior Mogas B-1 Yateeka Load East Wind 01-09-2024 Molasses Shipping Co. B-11/B-10 Bulk Dap Bulk Shipping 31-08-2024 Jamaica Agency B-14/B-13 Madison Load Bulk Shipping 27-08-2024 Eagle Clinkers Agency B-16/B-17 Kai Xuan 11 Disc Legend Shipping General & Logistics 01-09-2024 Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Kindos Load Gulf Maritime 01-09-2024 Container Services Pak ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saplt-1 Zhong Gu Disc Load Sharaf Shipping 31-08-2024 Hang Zhou Container Agency Saplt-3 Mol Disc Load Ocean Network 26-08-2024 Presence Container Express Pakistan Saptl-4 X-Press Disc Load Gac Pakistan 01-09-2024 Phoenix Container ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Grace 02-09-2024 - East Wind Shipping Company Hafnia 02-09-2024 Disc Mogas Alphine Marine Providence Services Mol Presence 03-09-2024 Disc Load Ocean Network Container Express Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Ps Falcon 02-09-2024 L/2200 Hsfo Alphine Marine Services Axios I 02-09-2024 L/27000 Hsfo Alphine Marine Services Cosco 02-09-2024 D/L Container Cosco Shipping Philipphines Line Pak MscSuape VII 02-09-2024 D/L Container Msc Agency Pakistan Tan Binh 59 02-09-2024 L/18000 Rice Ocean World Chem Neon 03-09-2024 L/6500 Ethanol Alphine Marine Services Orientsl 03-09-2024 L/2500 Chemical East Wind Shipping Cosmos Company Ever Envoy 03-09-2024 D/L Container Green Pak Shipping Xin Lian 03-09-2024 D/L Container Pak Shaheen Chang Msc Anna 03-09-2024 D/L Container Msc Agency Pakistan ItslUniverso 03-09-2024 D/L Container - Colombo 03-09-2024 D/L Container Hapag-Lloyd Express Pakistan Ji Hang 27 03-09-2024 D/L Container Feeder Logistics ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= CmaCgm Columba 02-09-2024 Container Ship - X-Press Pisces 02-09-2024 Container Ship - Zhong Chang Xin Sheng 02-09-2024 Clinkers - SpilKartini 02-09-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Kavita Rice Star Agu 24, 2024 MW-2 Neptune J Cement Global Agu 29, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Estia Gas oil Transmarine Sep.01, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Inlaco DAP Bulk Shipping Agu. 26, 2024 Express FAP Beek 6 Rice Bulk Shipping Agu 25, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Lusail LNG G.S.A Sep.01, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Thakhira LNG G.S.A Sep.01, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Bateleur LPG M Agu 31, 2024 International ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Southern Robin Chemicals G.S.A Sep.01, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Southern Robin Chemicals G.S.A Sep. 01, 2024 Bateleur LPG M. International -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= DSI Pyxis Coal East Wind Sep. 01, 2024 Afra Rossi Furnace oil Alpine Waiting for berth NCC Border Gas oil Alpine -do- Haj Mohammad Cement Crystal Sea -do- Hafnia Leopard Mogas Alpine -do- Diamond Globe Canola Ocean Service -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Meratus Jayawijaya Containers Sep. 02, 2024 Northen Jamboree Containers Maersk pak -do- =============================================================================

