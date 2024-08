Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (August 28, 2024).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Kavita Steel Belt Universal August 24, 2024 Shipping MW-2 Nil MW-4 GW Coal Ocean August 26, 2024 Mathilde World ----------------------------------------------------------------------------- Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Amorgos Coal Alpine August 26, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Yateeka Palm oil Alpine August 26, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Lydia Mogas Alpine August 27, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Beek-6 Rice Bulk August 25, 2024 Shipping FAP Inlaco DAP Bulk August 26, 2024 Express Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Tivoli Park Chemicals East Wind August 27, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Positano Container MSC PAK August 28th, 2024 Maersk Denver Container GAC -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Tivoli Park Chemicals East Wind August 28th, 2024 Amorgos Coal Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= IVS Trader Coal Alpine August 28th, 2024 Golden Denise Chemicals Alpine -do- Estia Gas oil Trans Marine Waiting for Berths Sino Wisdom Palm oil Alpine -do- Hafnia Mogas Alpine -do- Excelsior ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CP Shenzen Steel Coils GSA August 28th, 2024 Akij Noble Coal Alpine -do- Maersk Cape Town Container Maersk PAK -do- X-Press Mekong Container GAC -do- Kuala Lumpur Express Container GAC August 29th, 2024 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024