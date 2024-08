Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (August 12, 2024).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Kouros Cement Global Agu. 11, 2024 Queen ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Chang Han Coal G.S.A Agu 11, 2024 Run Hai ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Rhine Palm oil Alpine Agu. 11, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak Agu 12, 2024 Durban ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Jag Padma Mogas Transmarine Aug 11,2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Beetle Fertilizer Alpine Agu 11, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Lusail LNG G.S.A Agu 11, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Bateleur LPG M. Internationa Agu 10, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Golden Denise Chemicals Alpine Agu 11, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Elsa 3 Containers MSC Pak Aug. 12, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Golden Denise Chemicals Alpine Aug. 12, 2024 Bateleur LPG M.International -do- ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= MSC Nicole x Containers MSC Pak Aug. 12, 2024 Kashi Palm oil Alpine Waiting for berth- Silver Orla Palm oil Alpine -do- Semeru Furnace oil Transmarine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Conti Courage Containers Aug. 14, 2024 Aerotropolis Containers -do- MSC Positano Containers MSC Kak -do- APL Southampton Containers APL =============================================================================

