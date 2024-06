Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (June 26, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.t Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Ship Corpt 24-06-2024 B-10/B-11 Pavo Breeze Disc Rock WmaShipcare Phosphate Services Pvt Lt 24-06-2024 B-14/B-13 Sea Load Sirius Logistic 23-06-2024 Affluence Clinkers Pakistan ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Cosco New D/L Ship CoscoShiping 25-06-2024 York Container Line Pak Pvt Ltd B-26/B-27 Navios D/L Ship Oceansea 25-06-2024 Jasmine Container Pvt Ltd Shiping ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2/Saptl-1 Xin Ya Zhou D/L Ship CoscoShipping 24-06-2024 Container Line Pak Pvt Ltd Saptl-2/Saptl-3 One Matrix Disc Load Ocean Network 25-06-2024 Container Express Pakistan Saptl-4 Dimitris Y Disc Load Ocean Network 24-06-2024 Container Express Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Dimitris Y 24-06-2024 Disc Load Ocean Network Container Express Pakistan M.t Shalamar 24-06-2024 Disc. Crude Oil Pakistan National Ship. Corpt ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.t 26-06-2024 D/10958 Jet Oil Pakistan National Sargodha Ship Corpt Atlantic Ibis 26-06-2024 D/L Container Ship CoscoShiping Line Pak Pvt Ltd Gfs Juno 25-06-2024 D/L Container Ship Eastwind Shipping Company Pvt Ltd X-Press 25-06-2024 D/L Container Ship X-Press Feeders Capella Shipping Agency Al Salam I I 27-06-2024 D/10958 Jet Oil Gac Pakistan Southern Anoa 27-06-2024 D/85000 Chemical Alpine Marine Services Sm Tianjin 27-06-2024 D/L Container Ship - Grace Bridge 27-06-2024 D/L Container Ship Diamond Shipping Services Pvt Ltd Oocl Nagoya 27-06-2024 D/L Container Ship Oocl Pakistan Rubaiyat Hanif 27-06-2024 L/57000 Clinkers Crystal Sea Services ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oriental Viola 26-06-2024 Tanker - Xt Dolphin 26-06-2024 Tanker - Apl Salalah 26-06-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak Jun. 25, 2024 Kinloss ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Chemtrans Mogas Sharaf Jun. 23,2024 Ionian ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Doris Sulphate WMA Jun. 23, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Serenity Gas LPG M. International Jun. 25, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Baustella Bitumen Transmarine Jun. 26, 2024 Atlantic Ibis Containers -do- Gaslog Geneva LNG GSA -do- SinarMendawai Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Chemtrans Ionian Mogas Sharaf Jun. 26, 2024 Serenity Gas LPG M. Int: -do- Maersk Kinloss Containers Maersk Pak -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Bateleur LPG M. Int: Jun.26, 2024 Gaschem Fuji Chemicals Alpine -do- Hafnia Turquoise Mogas Alpine Waiting for berth- Sea Journey Canola Ocean Services -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Cario Containers Maersk Pak Jun. 27, 2024 MSC Maeva Containers MSC Pak -do- Wan Hai 136 Containers -do- =============================================================================

