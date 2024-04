Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (April 17, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 M.t Disc Crude Pakistan National Sargodha Oil Ship Corpt 15-04-2024 Op-2 Peace Disc. Trans Maritime 15-04-2024 Victoria Morgas Pvt Ltd B-01 Sc Disc Alpine Marine 16-04-2024 Mercury Chemical Service B-10/B-11 Anna Disc Ocean Services 28-03-2024 Elisabeth Wheat Pvt Ltd B-11/B-12 Newsun D/Ammonium Bulk Shipping 17-04-2024 Harmony Sulphate Agencies B-16/B-17 V Disc General Legend Shipping Noble Cargo & Logistics 16-04-2024 Nmb-1 Al Load Al Faizan 10-03-2024 Hilal 1 Rice International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-16/B-17 Christina Load Universal 17-04-2024 Selmer Cement Shipping ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Sea 17-04-2024 D/7000 Base Alpine Marine Fortune Oil Services Pvt Ltd Gsl 17-04-2024 D/L Container Oceansea Elizabeth Shipping Pvt Ltd Hansa 18-04-2024 D/72000 MOGAS Alpine Marine Oslo Services Pvt Ltd Cap 18-04-2024 D/L Container Ocean Network Andreas Express Pakistan Arman 10 18-04-2024 L/2000 Rice Tradelink International Zaraar 18-04-2024 D/21186 General Seahawks Hanif Cargo Pvt Ltd Meghna 18-04-2024 L/53900 Sirius Logistics Venus Clinkers Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Zhong Gu Ji Nan 17-04-2024 Container Ship - Xin Run Chen 6 17-04-2024 General Cargo - Cycas 17-04-2024 Wheat - Ever Envoy 17-04-2024 Container Ship - Dubai Glamour 17-04-2024 Tanker - Omurtag 17-04-2024 Wheat - Euphoria 16-04-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Asphalt Bitumen Transmarine Apr. 16, 2024 Alliance MW-2 Fast Cement Ever Apr. 15, 2024 Green MW-4 Yangzi-31 Coal Ocean Apr. 12, 2024 World ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Gall Palm Alpine Apr. 15, 2024 oil ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC Apr. 16, 2024 United-VIII PAK ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO High Mogas Alpine Apr. 16, 2024 Trader ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Khor LNG GSA Apr. 16, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= JuthaMaritimo Rice Ocean Apr. 17, 2024 World ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Container MSC Apr. 17, 2024 United-VIII PAK Gall Palm Alpine -do- oil Yangzi-31 Coal Ocean -do- World ============================================================================= Outer Anchorage ============================================================================= Maersk Container GAC Apr. 17, 2024 Cabo Verde Dravin LPG M -do- International Rhine Palm oil Alpine -do- PGC Periklis LPG Alpine -do- Navigator Vega Chemicals Alpine Waiting for Berths Ullswater LPG Transmarine -do- Bo- Cement Crystal Sea -do- Mustafa-O Service ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Cap Andreas Container GAC Apr. 17, 2024 Wan Hai-316 Container GAC Apr. 18, 2024 Express Athens Container GAC -do- =============================================================================

