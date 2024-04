Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (April 03, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-2 Trom Disc Alpine Marine 31-03-2024 Evolve Mogas Service Op-3 M.t Disc Pakistan National Quetta Crude Oil Ship.Corpt 02-04-2024 B-1 Sc Taipei Disc Alpine Marine Chemical Services Pvt Lt 02-04-2024 B-5 Ince Disc Wheat North Star 17-03-2024 Inebolu in Bulk International B-9 B-8 Gsl D/L Oceansea 01-04-2024 Elizabeth Container Shipping Pvt Ltd B-10 B-11 Xing Hai He D/7660 Seahawks 03-04-2024 General Asia Global Cargo B-11/B-12 Cycas Disc Eastwind 28-03-2024 Wheat Shipping Co. B-13/B-14 Avigator Load Ocean 29-03-2024 Clinkers Services B-14/B-15 Omurtag Disc Wheat North Star 28-03-2024 in Bulk International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Arman 10 Load Rice Tradelink 02-04-2024 International ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2/ Msc D/L Msc Agency 01-04-2024 Saptl-3 Melatilde Container Pakistan Pvt Ltd Saptl-4 Wide D/L Ocean Network 02-04-2024 Alpha Container Express Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Msc 03-04-2024 D/L Msc Agency Melatilde Container Pakistan Pvt Ltd Torm Evolve 03-04-2024 Disc. Mogas Alpine Marine Service ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Hanyu 03-04-2024 D/2500 Chemical Alpine Marine Camellia Services Pvt Ltd Clean 04-04-2024 D/20000 Transtrade Pvt Ltd Thrasher Carbon Oil Msc Heidi 03-04-2024 D/L Container Msc Agency Pakistan Pvt Ltd Ever Ulysses 03-04-2024 D/L Container Green Pak Shipping Pvt Ltd Wan Hai 612 04-04-2024 D/L Container Riazeda Pvt Ltd Ever Utile 04-04-2024 D/L Container Green Pak Shipping Pvt Ltd Express 04-04-2024 D/L Container Hapag-Lloyd Rome Pakistan Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.t.Mardan 03-04-2024 Container Ship - Uafl Dubai 03-04-2024 Tanker - Daytona Beach 03-04-2024 Fertilizer - Global Highway 03-04-2024 Car Carrier - Pia 03-04-2024 General Cargo - Jolly Palladio 03-04-2024 Container Ship - Koi. 03-04-2024 Container Ship - Olympia 03-04-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Supra Duke Iron ore Universal Apr. 01, 2024 MW-2 Mala Kado Cement Gear Bulk Apr. 02, 2024 MW-4 Goofy Coal GSA Apr. 01, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Silver Heba Palm oil Alpine Apr. 02, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC Apr. 02, 2024 Kensington ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Kyparissia Container GAC Apr. 03, 2024 QICT MSC Container MSC PAK Apr. 02, 2024 Spring-III ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO UOG Mogas Alpine Apr. 01, 2024 Sparta ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Akson Wheat Ocean Mar. 29, 2024 Adam service ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Al-Areesh LNG Hussain Trading Apr. 01, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Wajbah LNG GSA Apr. 02, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Al-Diab-III LPG M. International Apr. 03, 2024 Chemroad Journey Chemicals Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Spring-III Container MSC PAK Apr. 03, 2024 Maersk Kensington Container GAC -do- Al-Areesh LNG Hussain Trading -do- UOG Sparta Mogas Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Kyparissia Container GSA Apr. 03, 2024 Chem Gallium Chemicals Alpine -do- Marina Arung Palm oil Alpine Waiting for Berths Ardmore Cherokee Palm oil Alpine - Star Challenger Coal Ocean World - Hanze Goteborg Rice East Wind - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Alba Gas LPG GSA Apr. 03, 2024 Sea Pearl Fertilizer Bulk Shipping Apr. 04, 2024 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024